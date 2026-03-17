Крај приватности на Инстаграму: Шта се дешава?

17.03.2026
Мета је тихо објавила да ће енд-то-енд енкрипција (Е2ЕЕ) за директне поруке на Инстаграму бити укинута 8. маја 2026. године, чиме се поништава функција уведена у децембру 2023. године.
На Инстаграм страницама за подршку је 13. марта 2026. ажуриран документ који је изазвао бурне реакције заједнице за заштиту приватности. Корисници чији су разговори били заштићени добиће упутства како да преузму поруке и медије које желе сачувати прије истека рока.
Званично објашњење компаније Мета је кратко: "Веома мали број људи користио је опцију енд-то-енд енкриптованих порука у директним порукама, па у наредним мјесецима уклањамо ту опцију с Инстаграма. Свако ко жели наставити слати енкриптоване поруке то може урадити путем WhatsAppa.”
Овај обрат је значајан јер Мета укида функцију само двије и по године након њеног лансирања. За разлику од WhatsAppa, гдје је енкрипција аутоматски укључена, на Инстаграму је она била опциона и корисници су је морали ручно активирати за сваки разговор.
Једном када функција буде онемогућена, директне поруке више неће бити заштићене Е2ЕЕ протоколом. Иако ће поруке бити заштићене од пресретања током самог слања, Мета ће технички моћи да им приступа, скенира их и чува.
То ефективно завршава еру приватности на Инстаграму, а компанија ће те податке моћи користити за модерацију садржаја, примјену правила и развој АИ функција.
Дебата о стварним разлозима ове одлуке већ је почела. Владе САД, Велике Британије и ЕУ вршиле су притисак на платформе да омогуће скенирање порука ради откривања злоупотребе дјеце. ЕУ регулатива Chat Control и британски Online Safety Act дају регулаторима овлаштења која су у супротности с потпуном енкрипцијом.
Криптограф и професор с Johns Hopkins University, Matthew Green, оцијенио је овај потез као знак да Мета мијења свој чврсти став према енкрипцији. Стручњаци такођер постављају питање да ли ће садржај приватних порука постати доступан Мети за анализирање потреба оглашавања или тренирање АИ модела, с обзиром на то да је компанија у децембру 2025. потврдила да интеракције с Мета АИ алатима могу бити кориштене за циљано оглашавање.
Док Facebook Messenger и WhatsApp задржавају енкрипцију, Инстаграм, чија је база корисника млађа и шира, губи је у потпуности, пише PCMAG, преноси Рапорт.
