Туга у свијету глуме: Преминуо Мет Кларк

17.03.2026
Глумац Мет Кларк, познат по улози у филму "Повратак у будућност III", преминуо је у 89. години, потврђено је медијима.
Породица је навела да је смрт наступила усљед компликација након операције.
Према ТМЗ-у, Кларк је преминуо у свом дому у Остину, Тексас, након компликација изазваних операцијом кичме.
Његова породица истакла је да је био "глумац међу глумцима" који није тежио славним улогама, већ је више цијенио рад са добрим људима.
Породица је додала да је "отишао онако како је живио – по својим правилима".
Кларк ће бити запамћен по улози Честера, бармена, у трећем дијелу серијала "Повратак у будућност", у којем глуме Мајкл Џ. Фокс и Кристофер Лојд.
У дугогодишњој каријери, Кларк је остварио бројне улоге, углавном у вестерн филмовима.
Каријеру је започео 1960-их као пљачкаш у филму "Црн као ја" (1964).
Његова посљедња велика филмска улога била је у филму "Милион начина да умреш на западу" (2014).
Оставио је супругу Шерон Мејс, коју је оженио 2000. године, и петоро дјеце.
Смртоносна бактерија коси студенте: Хиљаде младих у реду чека лијек
Његова снаха је такође глумица, Кимберли Бек, позната по филмовима "Петак 13: Посљедње поглавље" и "Дан независности".
