Жетва ускоро долази у Бањалуку

15.03.2026
Филм "Жетва" у режији и по сценарију америчког аутора Пола Кампфа, а који окупља међународне филмске ствараоце са каријерама у свјетској кинематографији, у бањалучком "Синеплексу Палас" премијерно ће бити приказан 26. марта.
Ријеч је, како је наведено из продукцијске куће Бандур Филм, о амбициозној продукцији која на велико платно доноси потресну причу инспирисану романом "Српско срце Јоханово" Веселина Џелатовића, заснованим на стварним догађајима, пише портал "Независне".
"Роман, објављен 2010. године, до данас је доживио 15 издања и више од четири милиона читалаца, преведен је на бројне свјетске језике и награђен значајним признањима, међу којима је и Специјално признање Академије 'Иво Андрић'", наведено је у саопштењу.
Радња је смјештена у период од 1999. до 2000. године на Косову и Метохији, након потписивања Кумановског споразума и прати драматичне судбине људи у вријеме када су забиљежене отмице Срба, али и Албанаца лојалних Србији, повезане са нелегалном трговином људским органима.
"Филм 'Жетва' прати причу о њемачком барону Јохану фон Вагнеру, који након илегалне трансплантације срца почиње да има узнемирујуће снове и визије. Под теретом сјећања која не припадају његовом животу и одговорности коју не може да игнорише, Јохан креће у личну и опасну потрагу за истином. Његово путовање води га на Косово и Метохију, гдје се суочава са мрачном реалношћу илегалне трговине органима, повезаној са озлоглашеном 'Жутом кућом'. Сусрет са породицом човјека чије срце носи у грудима додатно учвршћује његову одлучност да, макар и прекасно, покуша да исправи неправду", стоји у синопсису филма.
Продукцију филма потписују ТС Медиа и Бандур Филм, на челу са продуцентом Драганом Ивановићем.
Сценарио и режија повјерена је америчком писцу, редитељу и продуценту Полу Кампфу, члану Удружења сценариста Америке (Wритерс Гуилд оф Америца - WГА), ко-редитељ филма је Младен Шевић, а директор фотографије је Радан Поповић, који 30 година успјешно ради у Холивуду.
"Кастинг за филм водила је Карла Хул, једна од најцјењенијих кастинг директорки у међународној филмској индустрији. Међу њеним најпознатијим пројектима налазе се 'Нетфлиx' серија 'Нарцос', филм 'Америцан Царнаге' и серија 'Гентефиед'",наведено је у саопштењу.
Филм је окупио и значајне међународне и домаће глумце - Метју Мекналти у улози Јохана, познат је по ТВ серијама "Тхе Рисинг", "Домина" и "Тхе Террор", Ангус Макфејден, најпознатији домаћој јавности по улози у филму "Бравехеарт" Мела Гибсона ,"Саw ИИИ", "Wе боугхт а зоо" и "Еqулибриум", Пол Мареј, Ребека Калдер, као и српски глумци Јована Гавриловић, Сергеј Тутић, Јасмина Аврамовић, Александар Јовановић, Сара Цизељ, Јован Вељковић, Вахид Џанковић, Радоје Чупић, Миодраг Драгичевић и други.
Београдска премијера филма "Жетва" заказана је за 17. март у МТС дворани.
Уочи премијере филма, у фоајеу МТС дворане биће представљена изложба "Жута кућа - злочин без пресуде", у организацији Министарства културе Републике Србије и Музеја жртава геноцида.
"Поставка кроз архивску грађу, свједочанства, документе међународних институција и визуелне материјале освјетљава страдање српских цивила и ратних заробљеника са простора Косова и Метохије крајем 20. и почетком 21. вијека, са посебним фокусом на страдање жртава илегалне трговине органима, једног од најмонструознијих злочина у савременој људској историји", наводе организатори.
