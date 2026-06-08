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Цвијановић: СНСД пали моторе, опозиција се свађа око фотеља

Аутор:

АТВ
08.06.2026 07:22

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Жељка Цвијановић присуствује сједници Главног одбора СНСД-а
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић оцијенила је да је седмица на измаку била занимљива.

"Занимљива седмица иза нас. Шмит се од‌јавио, ПИК се заглавио. Американци за домаћи договор, Европљани за страну колонијалну управу. СНСД пали моторе, опозиција се свађа око фотеља", навела је Цвијановићева.

Додала је и да предсједник СДС-а Бранко Блануша кандидује Драшка Станивуковића, а СДС Бланушу.

Према њеним ријечима, један не жели, а тјерају га, други жели, а не дају му.

"До краја мјесеца коначни расплет", закључила је Цвијановићева.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

СНСД

опозиција

Коментари (1)
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