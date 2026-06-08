Цвијановић: СНСД пали моторе, опозиција се свађа око фотеља

Аутор:АТВ
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић оцијенила је да је седмица на измаку била занимљива.
"Занимљива седмица иза нас. Шмит се одјавио, ПИК се заглавио. Американци за домаћи договор, Европљани за страну колонијалну управу. СНСД пали моторе, опозиција се свађа око фотеља", навела је Цвијановићева.
Додала је и да предсједник СДС-а Бранко Блануша кандидује Драшка Станивуковића, а СДС Бланушу.
Занимљива седмица иза нас.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 7, 2026
Шмит се одјавио 👋, ПИK се заглавио. 🫢
Американци за домаћи договор 👍, Европљани за страну колонијалну управу 👎.
СНСД пали моторе 💪, опозиција се свађа око фотеља 🤮.
Блануша кандидује Станивуковића, а СДС Бланушу. 😵💫
Један не жели, а тјерају…
Према њеним ријечима, један не жели, а тјерају га, други жели, а не дају му.
"До краја мјесеца коначни расплет", закључила је Цвијановићева.
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