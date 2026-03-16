Тријумф филма "Једна битка за другом" на додјели Оскара

АТВ

16.03.2026

09:14

Додјела Оскара Једна битка за другом
Фото: Tanjug/AP

Оскар за најбољу режију отишао је у руке Пола Томаса Андерсона за филм "Једна битка за другом".

Филм "Једна битка за другом" кући носи још три Оскара - за најбољу монтажу и најбољи сценарио.

За најбољу главну мушку улогу Оскаром је награђен Мајкл Б. Џордан за вансеријску улогу у остварењу "Грешници".

Овај филм, који је био фаворит на додјели награде Оскар, добио је престижно признање за најбољу музику.

Џеси Бакли тријумфовала је у категорији за најбољу главну женску улогу. Глумица је кандидована захваљујући изузетној улози Агнес, супруге Вилијама Шекспира, у филму "Хамнет".

Редитељ Јоаким Трир са филмом "Сентиментална вриједност" тријумфовао је у категорији ван енглеског говорног подручија.

Норвешко остварење номиновано је у 9 категорија.

Лајонел Ричи додијелио је Оскара за најбољу пјесму. Награду је однијела нумера "KP: Demon Hunters" и тиме је постала прва Кеј поп пјесма која је освојила Оскара.

