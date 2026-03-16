Плаћате картицом? Једна ствар је забрањена

АТВ

16.03.2026

08:59

Банковна картица, Мастеркард
Фото: Pexels/ Photo by Pixabay

Иако се Нијемци сматрају правим љубитељима готовине, све више њих плаћа картицама или мобилним телефонима, према истраживању компанија Веривокс.

Истраживање показује да само око трећине и даље плаћа готовином. У иностранству, Нијемци још чешће користе картице за плаћање рачуна: око 70 одсто више не плаћа готовином.

Међутим, плаћања картицама често подразумијевају накнаде за трговце који користе читач картица. Они често преносе ове додатне трошкове на купце. Али то је незаконито. Купци би стога требало да буду веома опрезни када плаћају картицом, пишу њемачки медији.

Накнаде за плаћања картицама

Према члану 270а Њемачког грађанског законика (БГБ), наплаћивање додатних накнада за плаћања картицама је забрањено. Ова забрана је на снази од 2018. године - купци се могу позвати на њу приликом плаћања картицом.

Дакле, сваки трговац који наплаћује накнаде, чак и ако износе само неколико центи, чини административни прекршај. Трговци често тврде да од оператера читача картица добијају око 0,2 процента износа трансакције за трансакције дебитним картицама. Међутим, ни готовина није потпуно бесплатна.

Ако добијете ролне кованица од банке, морате да платите између 50 и 75 центи по ролни. Постоји минимална накнада од око 3 евра за цијеле пакете кованица.

Сива зона у процесу плаћања

Када трговци одреде минимални износ за плаћање картицама, они послују у сивој зони. Иако је на трговцу да одлучи да ли су "плаћања картицама могућа само за износе изнад Икс", генерално не постоји одговарајући закон.

Трговци могу да одлуче које начине плаћања прихватају, али не нужно и минимални износ за плаћање картицама, извјештавају њемачки медији. Међутим, постоје различите накнаде које су заправо дозвољене – и требало би да их проверите унапријед, преноси Б92.

