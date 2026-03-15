Потрошња све мања: Ко слави Свјетски дан потрошње

15.03.2026
У Републици Српској неће бити дозвољене злоупотребе и дивљање цијена нафтних деривата и прехрамбених производа.
Виталност друштва огледа се у способности да се и у условима глобалне кризе сачува стабилност. Република Српска одржава уравнотеженим све економске параметре. Надлежне институције прате стање на тржишту енергената, реагујући по потреби одговарајућим мјерама, написао је предсједник СНСД Милорад Додик на платформи Икс.
Због раста цијена основних производа, Влада Републике Српске донијела је одлуку о ограничавању маржи у промету одређених производа 15.марта. Све је мање оних који славе свјетски дан потрошача.
На Свјетски дан потрошача, потрошња све мања. Због раста цијена основних животних намирница грађани све чешће купују све мање.
Данас на тржници килограм паприка, парадајза, јабука скупљи је него раније. Узрок тога је, кажу продавци све већи трошкови производње И транспорта. Посљедица је, све мањи број купаца а бањалучкој Тржници.
Да купаца нема као некада потврђују и продавци. Кажу да се роба због виших цијена теже продаје, а грађани често купују мање него раније.
"Раст цијена највише осјете грађани. Кажу да због скупље хране све чешће морају бирати шта ће купити, размишљају, чега се одрећи и како потрошити сваку марку", каже за АТВ продавачица Зора Јањетовић.
Максимална маржа у велепродаји износи шест, а у малопродаји осам одсто за неке од основних животних намирница. На лијекове максимална - осам одсто у велепродаји и 20% у малопродаји. Економисти сматрају да су мјере очекиване.
Раст цијена отежава набавку основних животних намирница, док мали ритуали задовољства полако постају луксуз.
Шољица кафе просјечно кошта око три марке прије само годину дана била је готово дупло јефтинија. Када поскупи и овакав мали свакодневни ужитак, јасно је колико раст цијена све више утиче на кућни буџет грађана.
