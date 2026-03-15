Да ли најновија одлука моћника доноси појефтињење горива

АТВ
15.03.2026
17:17
Нафта из хитних резерви Међународне агенције за енергију (ИЕА) ускоро ће почети да стиже на свјетска тржишта, а земље чланице су се обавезале да ће ставити на располагање 411,9 милиона барела, саопштила је агенција.
Владе су се обавезале да ће ставити на располагање 271,7 милиона барела нафте из државних залиха, 116,6 милиона барела из обавезних индустријских залиха и 23,6 милиона барела из других извора, наводи се у саопштењу.
У објави се додаје да је 72 одсто планираних испорука у облику сирове нафте, а 28 одсто су нафтни производи.
Залихе из земаља Азије и Океаније биће доступне одмах, а залихе из Европе и Америке биће доступне крајем марта.
