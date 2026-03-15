Технолошки гигант масовно отпушта раднике

АТВ
15.03.2026
13:41
Компанија Мета Платформс разматра нова масовна отпуштања запослених док убрзано улаже милијарде долара у развој вјештачке интелигенције.
Компанија коју води Марк Закерберг последњих година покушава да се позиционира као један од глобалних лидера у вјештачкој интелигенцији. Послије таласа интересовања који је изазвао развој напредних АИ модела у фирмама попут ОпенАИ и Microsoft, Мета је одлучила да значајно убрза сопствене пројекте у тој области, што значи огромна улагања у дата центре, специјализоване чипове, суперрачунаре и инфраструктуру која може да покреће све сложеније АИ моделе.
Такви пројекти коштају милијарде долара, док изградња само једног великог дата центра за вјештачку интелигенцију може да кошта колико и читав мањи град. Управо због тога менаџмент Мете наводно разматра додатне резове у броју запослених како би преусмјерио средства ка инфраструктури и истраживању.
Подсјетимо, током 2022. и 2023. Мета је отпустила око 21.000 радника, а Закерберг је тај период назвао „годином ефикасности“. Тада је порука била јасна и састојала се у томе да компанија жели да постане бржа, флексибилнија и фокусиранија на пројекте који доносе дугорочну технолошку предност.
Сада изгледа да та стратегија добија нови наставак јер према информацијама које су пренијели међународни медији, руководство компаније анализира могућност додатног смањења броја запослених, док се истовремено планирају огромна улагања у вештачку интелигенцију.
Компанија Мета Платформс наводно разматра смањење броја запослених за око 20 одсто радне снаге. Пошто Мета тренутно запошљава приближно 79.000 људи широм свијета, то би значило да би без посла могло да остане око 15.000 до 16.000 запослених уколико план буде спроведен у потпуности.
Такав потез није усамљен случај имајући у виду да су посљедњих неколико година многе велике технолошке фирме почеле да мењају начин на који запошљавају. Некада су компаније из Силицијумске долине манично запошљавале хиљаде инжењера, дизајнера и менаџера како би што брже расле, али данас је фокус другачији јер развој вештачке интелигенције и аутоматизација многих послова полако мењају структуру компанија.
За запослене у технолошком сектору широм свијета то значи да се тржиште рада мијења брже него икада. Послови који су пре само неколико година били веома тражени данас се реорганизују, док се појављују потпуно нове позиције везане за рад са АИ системима.
Поставља се и питање како би све то могло да утиче на ИТ сектор у Србији јер иако Мета нема велики развојни центар у Србији, глобални трендови увијек се прелију и на локално тржиште. Наиме, домаћа ИТ индустрија посљедњих десет година расла је изузетно брзо. Многе домаће фирме раде као оутсоурцинг партнери за стране компаније, док велики број програмера ради директно за међународне клијенте. Зато када велике технолошке компаније почну да смањују број запослених, то може имати неколико последица.
Појава искусних инжењера који траже посао може повећати конкуренцију на тржишту, али истовремено пружа и могућност да домаће фирме ангажују висококвалификоване стручњаке по релативно повољнијим условима.
С друге стране, убрзан развој вјештачке интелигенције отвара нове прилике за српске ИТ раднике. Послови који захтијевају рад са АИ системима, аутоматизацијом и великим базама података постају све траженији, а стручњаци који се брзо прилагоде новим технологијама могу имати веће шансе за запошљавање и боље пројекте. Другим речима, иако масовни откази глобалних гиганата могу створити несигурност, они истовремено подстичу тржиште да се трансформише и креира нове прилике за талентоване стручњаке у Србији, преноси Курир.
