Мађарским стручњацима није дозвољено да прегледају ''Дружбу''

Извор:
СРНА
15.03.2026
13:30
Коментари:0
Мађарским стручњацима који су били у Кијеву од 11. марта није дозвољено да прегледају нафтовод "Дружба" да би утврдили да ли је функционалан, рекао је шеф делегације Габор Чепек, замјеник мађарског министра енергетике.
Украјинске власти су одбиле да одрже састанке у Министарству енергетике о наставку испорука руске нафте, за које Будимпешта сматра да су блокиране по наређењу предсједника Владимира Зеленског.
"Вратили смо се. Прешли смо границу јутрос у 1.00 час", изјавио је Чепек мађарским медијима.
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је раније да је испуњен задатак који је био постављен групи стручњака.
Они су у Кијеву одржали консултације са дипломатама из земаља ЕУ и САД и представили свој став, који је примљен са разумијевањем.
Мађарска тражи да Украјина настави испоруке руске нафте преко "Дружбе", а власти у Кијеву тврде да то није могуће због оштећења цјевовода.
Свијет
5 ч0
Љубав и секс
5 ч0
Наука и технологија
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
Најчитаније
18
51
18
38
18
33
18
19
18
17
Тренутно на програму