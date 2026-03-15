Logo
Large banner

Мађарским стручњацима није дозвољено да прегледају ''Дружбу''

Извор:

СРНА

15.03.2026

13:30

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Sven Kaestner

Мађарским стручњацима који су били у Кијеву од 11. марта није дозвољено да прегледају нафтовод "Дружба" да би утврдили да ли је функционалан, рекао је шеф делегације Габор Чепек, замјеник мађарског министра енергетике.

Украјинске власти су одбиле да одрже састанке у Министарству енергетике о наставку испорука руске нафте, за које Будимпешта сматра да су блокиране по наређењу предсједника Владимира Зеленског.

Клиника за онкологију и хематологију

Република Српска

Клиника за хематологију од сутра на новој локацији на Паприковцу

"Вратили смо се. Прешли смо границу јутрос у 1.00 час", изјавио је Чепек мађарским медијима.

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је раније да је испуњен задатак који је био постављен групи стручњака.

Они су у Кијеву одржали консултације са дипломатама из земаља ЕУ и САД и представили свој став, који је примљен са разумијевањем.

Полиција ФБиХ

Хроника

Карамбол у тунелу: Сударило се пет возила, има повријеђених

Мађарска тражи да Украјина настави испоруке руске нафте преко "Дружбе", а власти у Кијеву тврде да то није могуће због оштећења цјевовода.

Подијели:

Тагови :

Украјина

Мађарска

naftovod

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner