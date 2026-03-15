Детаљи крвавог пира: Хрват пратио Авганистанце, па их напао ножем

АТВ

15.03.2026

13:15

У раним вечерњим сатима у суботу, 34-годишњи Хрват напао је ножем двије особе у центру Линца. Он је још поподне најавио својој супрузи да ће кренути у крвави пир и да жели да убије човјека.

Супруга је обавијестила полицију, али је током потраге дошло до крвопролића у области Бизмарштрасе. Хрват је ножем насрнуо на 24-годишњег Авганистанца, а на углу са Ландштрасеом нападач је избо још једног човјека, 26-годишњака, такође поријеклом из Авганистана.

Друга жртва је убрзо након тога преминула у Универзитетској клиници Кеплер од задобијених повреда. Прва жртва је са тешким повредама пребачена у ургентни центар, али се налази ван животне опасности.

Злочину је претходила мања расправа на улици. Хрват је наводно малтретирао једног њему непознатог возача, изјавио је портпарол полиције у недјељу ујутру. Тројица Авганистанаца (старости 21, 24 и 26 година), који су били на шишању у једној берберници у Бизмарштрасе, умијешали су се у спор. Укорили су Хрвата, рекавши му да не треба да се понаша тако агресивно према старијем господину.

Овај укор је 34-годишњак очигледно доживио као толику увреду да је пола сата касније, када су тројица младића напустила локал и кренула ка Ландштрасеу, кренуо да их прати. Он је 24-годишњаку кухињским ножем задао убод у предјелу врата. Тренутно се још истражује да ли је нападач све вријеме чекао тројицу мушкараца или је у међувремену био негдје другдје, преноси Телеграф.рс.

Утврђено је да се један од преостала два Авганистанца саплео и пао док је покушавао да побјегне. Нападач му је тада ногом стао на главу, а затим му задао убод ножем у горњи дио тијела. Свједоци су притрчали у помоћ 26-годишњаку и пружили му прву помоћ, али је он убрзо преминуо у болници.

Починилац је првобитно побјегао, али га је убрзо након тога у Фолксгартенштрасе ухапсила Јединица за брзе интервенције (СИГ). Нож је заплијењен. Како је полиција потврдила у недјељу, осумњичени је одраније познат органима реда. Сматра се психички лабилном особом, а у прошлости је већ пријављиван због насилничких деликата и оштећења туђе ствари. Полиција се нада додатним сазнањима након даљег испитивања осумњиченог, као и преостала два Авганистанца.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

