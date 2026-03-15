Трамп: Иран жели договор, али ми још нисмо спремни

15.03.2026
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је у телефонском интервјуу за Ен-би-си Њуз да Иран жели да постигне споразум, али да Сједињене Америчке Државе за сада нису спремне на договор.
Трамп је поручио да тренутно није вољан да пристане на споразум јер, како је навео, услови још нису довољно добри.
Иако није желио да прецизира какви би ти услови били, Трамп је рекао да би обавеза Ирана да одустане од било каквих нуклеарних амбиција била дио потенцијалног споразума.
У истом интервјуу навео је и да се неколико држава обавезало да помогне у обезбјеђивању Хормушког мореуза, али је одбио да их именује.
Трамп је такође рекао да су Сједињене Америчке Државе "потпуно уништиле" острво Харк, кључно чвориште за извоз иранске нафте.
