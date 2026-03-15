Трамп: Иран жели договор, али ми још нисмо спремни

АТВ

15.03.2026

10:52

Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Jon Cherry

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је у телефонском интервјуу за Ен-би-си Њуз да Иран жели да постигне споразум, али да Сједињене Америчке Државе за сада нису спремне на договор.

Трамп је поручио да тренутно није вољан да пристане на споразум јер, како је навео, услови још нису довољно добри.

Иако није желио да прецизира какви би ти услови били, Трамп је рекао да би обавеза Ирана да одустане од било каквих нуклеарних амбиција била дио потенцијалног споразума.

Небензја

Свијет

Небензја: Нестабилност у БиХ резултат антисрпске политике Запада

У истом интервјуу навео је и да се неколико држава обавезало да помогне у обезбјеђивању Хормушког мореуза, али је одбио да их именује.

Трамп је такође рекао да су Сједињене Америчке Државе "потпуно уништиле" острво Харк, кључно чвориште за извоз иранске нафте.

Прочитајте више

Небензја: Нестабилност у БиХ резултат антисрпске политике Запада

Свијет

Небензја: Нестабилност у БиХ резултат антисрпске политике Запада

2 ч

0
Володимир Зеленски

Свијет

Зеленски жели новац: Шта ће Украјина добити?

2 ч

0
Душко Вујошевић хитно примљен у болницу

Кошарка

Душко Вујошевић хитно примљен у болницу

2 ч

0
На ивици терена: Давис Бертанс

Емисије

На ивици терена: Давис Бертанс

2 ч

0

Више из рубрике

Небензја: Нестабилност у БиХ резултат антисрпске политике Запада

Свијет

Небензја: Нестабилност у БиХ резултат антисрпске политике Запада

2 ч

0
Володимир Зеленски

Свијет

Зеленски жели новац: Шта ће Украјина добити?

2 ч

0
Сударила се два трамваја, има повријеђених

Свијет

Сударила се два трамваја, има повријеђених

3 ч

0
Полиција, Француска

Свијет

Извели затвореника у Лувр, он им побегао усред метроа

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

Знакови који ће почетком прољећа упознати сродну душу

13

04

Мислите да су вам поруке тајне? Велика заблуда о заштити на мрежама

12

54

Израелски министар спољних послова открио да ли ће бити преговора са Ираном

12

53

Прележали сте тежак ковид или грип? Ове инфекције могу да отворе пут ка раку плућа

12

43

Почиње Средопосна недјеља: Ови обичаји се везују за четврту седмицу Васкршњег поста

