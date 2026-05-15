Њемачки војни авион ће данима надлијетати БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Њемачки војни авион данима ће надлијетати БиХ и снимати територију сензорима.
Војни њемачки авион, опремљен сензорима и камерама, данима ће надлијетати БиХ, почевши од 18. маја 2026, саопштено је данас из Министарства одбране БиХ.
Како су додали, од 18. до 22. маја 2026. године, над БиХ ће бити обављен нови планирани посматрачки лет у оквиру Уговора "Отворено небо".
"Министарство одбране и Оружане снаге БиХ ће, у сарадњи са Министарством иностраних послова БиХ, Министарством комуникација и транспорта БиХ и Међународним аеродромом Сарајево, реализовати посматрачки лет Савезне Републике Њемачке с представницима Републике Хрватске, Републике Француске, Чешке Републике и Мађарске, у складу са одредбама међународног уговора "Отворено небо", рекли су из Министарства одбране БиХ.
Грађане обавјештавају да се ради о најављеној активности, током које ће се посади авиона и међународним инспекторима придружити пратећи тим Оружаних снага (ОС) БиХ и Министарства комуникација и транспорта БиХ те да нема потребе за било каким узнемиравањем.
"Посматрачки лет ће бити обављен авионом А319ОХ из састава ратног ваздухопловства СР Њемачке. Ради се о путничком авиону Аирбус А319 посебно опремљеном сензорима и камерама за снимање територије по уговору 'Отворено небо?'" рекли су из Министарства одбране БиХ.
Снимање територије се, додали су, обавља сензорима сертификованим у складу са одредбама Уговора, након што их прегледају надлежни специјалисти Оружаних снага БиХ. "Тачно вријеме реализације и путања посматрачког лета ће бити усаглашени током заједничке припреме, након доласка делегације на Међународни аеродром 'Сарајево", рекли су из Министарства одбране БиХ.
Уговор "Отворено небо", како су додали, представља један од безбједносних аранжмана, који земљама чланицама омогућава снимање територије земље изнад које се обавља посматрачки лет, у циљу прибављања података о војним снагама и њиховим активностима.
"Сврха Уговора је изградња и развијање повјерења међу чланицама. Босна и Херцеговина је приступила овом Уговору 2003. године. Од тада, у сарадњи са осталим чланицама, активно учествује у реализацији посматрачких летова, како изнад територије БиХ, тако и изнад територије осталих земаља чланица", навели су из Министарства одбране БиХ.
Изнад БиХ је у периоду од 21. до 25. јула прошле године француски авион обављао посматрачки лет.
