Драма на суђењу Зорану Марјановићу

Судски вјештак тврди да је Зоранов телефон био невидљив 26 минута, а стручни сарадник да телефон није био искључен.
Судски вјештак за телекомуникације Драгомир Васиљевић и стручњак за информационе технологије Бојан Комарица, данас су пред Вишим судом у Београду дали потпуно супротна мишљења о томе да ли је Зоран Марјановић 2. априла 2016. у вријеме када је према оптужници убијена његова супруга, пјевачица Гранда Јелена Марјановић угасио свој телефон или не.
Васиљевић, који је свједочио и током првог поступка против Зорана Марјановића, остао је при свом мишљењу да је његов телефон “био невидљив 26 минута”. Његов колега Комарица, иначе стручни савјетник одбране, међутим, навео је да је Васиљевић више пута мијењао свој став и мишљење о томе шта се догодило са телефоном Зорана Марјановића и да он потпуно супротно, сматра да је телефон био укључен “јер нема ниједног параметра који говори да је био искључен”.
– Упознат сам са вјештачењем и хоћу да се изјасним хронолошки кроз читав предмет. У првобитном вјештачењу Васиљевић је категорично тврдио да је телефон Зорана Марјановића био недоступан, а онда је касније говорио да је можда телефон био у авио режиму, у алуминијској фолији или да је била извађена батерија, што код тог модела и није могуће – осврнуо се на различите налазе колеге Комарица тврдећи да се вјештачење Драгомира Васиљевића коси, односно да је у супротности са извјештајем телефонског оператера који су сачинила четири стручњака и у ком се наводи да је “потребно обезбиједити Маријановићев телефон или други уређај али истог модела за најбоље резултате вјештачења”.
– Посматрајући понашање тог телефона на терену утврдиле би се промјене у сигналу и да ли ће у задатим условима моћи да се детектује уређај. Међутим, Васиљевић није то урадио – изјавио је Комарица пред судом наводећи да није било тешко да се Зоранов телефон преузме из депоа суда.
Он је навео да сматра да је Марјановићев телефон био све вријеме видљив на мрежи јер нема ниједног параметра који говори да је био искључен. Међутим, његов колега, остао је при свом, потпуно супротном ставу:
– Марјановићев телефон је био невидљив 26 минута. Мени мобилни уређаји нису били ни потребни за вештачење – био је упоран Васиљевић, а одговарајући на питања бранилаца о томе због чега из депоа суда није узео Марјановићев телефон и вештачио апарат који је оптужени користио у то време, одговорио је да га “није познавао и није имао наредбу”.
Судски вјештак, који је и раније пред судом тврдио да је Зоран Марјановић телефон искључио од 16.38 до 17.04 сата, када је према оптужници Јелена убијена, поново је данас шокирао присутне у судници причом о томе да су криминалци “умотавали телефон у фолију од чоколаде, да би се прикрио сигнал”.
Пред судом је говорио и о томе да је Зоран у то вријеме имао најбољи мобилни телефон који је коштао око 120.000 динара, док је његова убијена супруга носила модел осредњег квалитета, чија је цијена била 25 до 30.000 динара, преноси Курир.
