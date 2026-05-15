Авион из Хургаде принудно слијеће у Београд: Особље пријавило дим у кабини

Аутор:

АТВ
15.05.2026 14:50

Фото: pexels/ Mathew Browne

Авион на лету Хургада-Минхен ускоро ће принудно да слети на београдски аеродром Никола Тесла.

Како је потврђено за београдске медије, особље у авиону је пријавило дим у кабини.

Према посљедњим информацијама, авион би сваког тренутка требало да слети на београдски аеродром.

(Курир)

