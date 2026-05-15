"ACX" криптомјењачница: Од инвестиције од 6,3 милиона КМ до блокаде, тужбе и пријаве полицији

Компанија Adria Technology Бања Лука, која управља криптомјењачницом Adriatic Crypto Exchange (ACX+), тужена је од стране клијента због дуговања, и онемогућен јој је приступ од јануара ове године.
Због немогућности да дође до свог новца, тужбу је покренула и компанија Rocket Science из Бањалуке у којој наводе да су у неколико наврата од децембра тражили да им се исплати новац који имају на рачуну на платформи, али да су одбијени, пише Bloomberg Adria.
"Након опомене да ћемо их тужити, власник платформе Бранко Петровић се јавио и дио новца је исплаћен у фебруару и марту ове године, уз обећање да ће ускоро бити исплаћен и остатак новца, али то се није десило. Поднијели смо тужбу и чекамо исход", рекли су у компанији Rocket Science.
Тренутни износ који Rocket Science потражује је 35. 000 КМ, а њихов адвокат Даворин Маринковић, каже да је поступак тренутно у фази одлучивања о судској мјери обезбјеђења те да се након тога очекује и заказивање припремног рочишта.
Оштећени корисници ACX-a обратили су се и Комисији за хартије од вриједности (КХОВ) Републике Српске код које је Adria Technology регистрован као пружалац услуга повезаних са виртуелним валутама на платформи ACX+.
КХОВ је те пријаве прослиједила и Управи криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске и Финансијско-обавјештајном одјељењу Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) БиХ.
Из Министарства унутрашњих послова Републике Српске су потврдили ту информацију наводећи да полицијски службеници предузимају мјере и радње из својих надлежности.
Иначе, приступ ACX+ криптомјењачници онемогућен је од јануара ове године. У почетку Петровић је своје клијенте увјеравао да се ради о техничким унапређењима платформе и да је приступ због тога онемогућен, међутим касније се комуникација са корисницима смањила да би у посљедње вријеме практично нестала. И даље, Петровић тврди да је платформа недоступна због престанка сарадње са америчком компанијом Moduls Global, али и да су покренули развој власитте платформе.
Тачан износ средстава "заробљених" код АЦX-а није познат, а Петровић каже да су то повјерљиви подаци, и да у великој већини корисници имају тек неколико стотина КМ, међутим, сами корисници говоре другачије, тврдећи да имају више од хиљаду па и по неколико хиљада КМ.
У извјештају ЦББиХ видљиво је да су рачуни компанија Adria Technology Adria Бања Лука блокирани, а задња блокада евидентирана је 24. априла ове године. Занимљиво је да је компанија ACX у јуну 2024. Године добила инвестицију од америчког Модулса од 6,3 милион КМ. У међувремену су промијенили назив платформе у ACX +
Петровић каже да развија властиту ACX платформу те да је посао у завршној фази и да очекује од половине јуна да платформа поново буде активна.
