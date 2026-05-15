Серијски лопов из Суботице долијао полицији: Крао по маркетима скоро годину дана

15.05.2026 13:18

Младић са руксаком на рамену стоји испред излога.
Фото: Pexels/Ruslan Rozanov

Суботичка полиција ухапсила је Д. Н. (1985) из околине Бачке Паланке због сумње да је починио седам крађа у трговинским објектима у Суботици.

Терети се да је украо робу вриједну више од 130.000 динара, а одређен му је притвор до 30 дана.

Суботичка полиција разријешила је случајеве седам крађа и ухапсила Д. Н. (41) из околине Бачке Паланке, због сумње да је извршио ова кривична дјела.

Како се сумња, он је од августа прошле године до почетка маја ове године из више трговинских објеката у Суботици украо већу количину прехрамбених и кондиторских производа, чија се вриједност процјењује на више од 130.000 динара.

Осумњичени је, уз кривичну пријаву, приведен Основном јавном тужилаштву у Суботици, а након саслушања судија за претходни поступак одредио му је притвор до 30 дана, преноси Б92.

