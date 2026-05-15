Филмско бјекство из затвора у Прокупљу: Трага се за двојицом осуђеника

У ноћи између четвртка и петка, двојица осуђеника побјегла су из Окружног затвора у Прокупљу.
Ријеч је о заводу полуотвореног типа у који се упућују лица која су први пут осуђена на краће затворске казне за лакша кривична дјела.
Управа за извршење кривичних санкција хитно је издала налог за обављање ванредног инспекцијског надзора у овој установи како би се утврдиле све околности инцидента.
"Сви запослени за које се утврди да су начинили пропуст у раду биће санкционисани у складу са законом", кажу из Управе за извршење кривичних санкција.
Надлежни истичу да је зграда затвора у Прокупљу изузетно стара, изграђена још 1878. године, те да је већ неко вријеме у плану измјештање затвора из овог неадекватног објекта.
Бизарни детаљи бјекства
Према незваничним сазнањима, лица која су побјегла била су осуђена за кривично дјело крађе. Оно што посебно изненађује јесте податак да је бјегунцима казна ускоро истицала, једном од њих за свега четири мјесеца.
Полиција интензивно трага за одбјеглим лицима, а истрага о томе како су успјели да напусте просторије затвора је у току, преноси Телеграф.
