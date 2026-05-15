Обиљежавање 34 године од страдања припадника ЈНА у Тузли

15.05.2026 11:18

На Брчанској малти одржава се помен за 54 мучки убијена припадника ЈНА у нападу муслиманских паравојних снага док се војска према ранијем договору мирно повлачила из тузланске касарне.
На мјесту страдања војника ЈНА биће положено цвијеће, прислужене свијеће и служен помен.

Учесници скупа су стигли у Тузлу са пет аутобуса, од којих су четири кренула из Бијељине, а један из Зворника.

Скупу на Брчаној малти присуствују изасланик предсједника Републике Српске Бојан Савић, изасланик српског члана Предсједништва БиХ Бошко Томић, те министри рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић.

Муслиманске паравојне снаге су 15. маја 1992. године напале колону ЈНА у Тузли која је, на основу претходно постигнутог договора, требало да напусти тузланску касарну.

У нападу је убијено 51 лице, још три особе касније су преминуле од посљедица рањавања, док је 78 лица рањено.

