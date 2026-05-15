Дубаи одбија повратак у Сарајево, пријете тужбом

Предсједништво АБА лиге донијело је одлуку да Дубаи не може утакмице полуфинала и евентуалног финала плеј-офа да игра на свом паркету, односно у Уједињеним Арапским Емиратима. Предсједник Јуре Блажич, потпредсједници Драган Бокан и Остоја Мијаиловић су одлуку донијели једногласно. Међутим, ако сте очекивали да је све ријешено, погрешили сте, јер се хаос наставља.
Наиме, Кошаркашки клуб Дубаи је послао допис АБА лиги у којем је доставио гаранције за безбједност екипама које долазе у Уједињене Арапске Емирате, понудио је екипама Будућности и Клужа плаћање чартер лета за повратак кући послије прве утакмице која би требало да се одиграо 20. маја.
АБА лига је споменути допис упутила екипама Будућности и Клужа, које су требале да одговоре, или да доставе допис од надлежног државног органа, да због безбједности не могу да путују у Дубаи. Рок је био уторак 12. мај до 12 часова. Како одговора није било, Дубаи се спаковао захвалио Босни и Херцеговини, односно Сарајеву и Зеници на гостопримству, кренуо пут Уједињених Арапских Емирата и почео припрему за организацију меч против Будућности, али…
Али, одмах послије меча са екипом Клужа, огласио се Управни одбор Будућности који је једногласно донио одлуку да не може да путује у Уједињене Арапске Емирате из безбједносних разлога, а одлука је донесена након разговора са играчима и стручним штабом. Услиједила је и сједница Предсједништва, а сада је само питање момента када ће услиједити тужба упућена АБА лиги од стране екипе из Уједињених Арапских Емирата.
Како пише Спорт клуб, челници Дубаија, у тужби ће се позвати на чињеницу да су пут Уједињених Арапских Емирата кренули на основу одлуке АБА лиге, навешће и сукоб интереса, јер су одлуку на седници Предсједништва донијели Драган Бокан и Остоја Мијаиловић, предсједници Будућности и Партизана, који се такође боре за трон у регионалном такмичењу, поставиће питање зашто нису позвани на састанак, а поставиће и питање зашто одлуку није донијела Скупштина. Истовремено, Дубаи ће након свега, размотрити своје даље учешће у АБА лиги. Дубаи поставља и питање, како је могуће да Будућност није безбједна, а премијер Црне Горе, Милојко Спајић, који је боравио у званичној посјети Уједињеним Арапским Емиратима јесте.
Иако је Предсједништво донијело одлуку да Дубаи игра на неутралном терену, утакмица је заказана за 20. мај, али Дубаи наводи да нису добили никакво саопштење од стране АБА лиге, нити се причало о мјесту одигравања утакмице. С обзиром да Дубаи бира мјесто гдје ће се играти утакмица, велико је питање каква ће бити одлука, а никога не треба да изненади уколико екипа из Уједињених Арапских Емирата умјесто неке од европских земаља изабере неку егзотичну дестинацију….
У сваком случају, прва утакмица полуфинала плеј-офа између Дубаија и Будућности је већ сада под великим знаком питања, с обзиром да је остало само пет дана до исте – 20. мај. АБА лига треба да обавести Дубаи, Дубаи да одреди мјесто одигравања, затим да се организује долазак екипе из Уједињених Арапских Емирата на мјесто одигравања меча, а све то може да потраје прилично дуго…
