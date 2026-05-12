Звезда од плус 21 до пораза у Љубљани: Цедевита заказала мајсторицу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде поражени су од Цедевите резултатом 92:86 (18:29, 22:22, 21:16, 31:19) у реванш мечу четвртфиналне серије АБА лиге.
Невјероватан пораз доживјела је Црвена звезда која је у другој четвртини имала чак 21 поен предности.
Црвено-бијели сигурније су отворили меч и рано су стигли до двоцифрене предности. Кошаркаши Цедевите нису имали одговор па је у једном тренутку предност достигла и 13 поена.
Звезда је потом фуриозно отворила другу дионицу, серијом 10:0. Имали су огромних плус 21, а онда је домаћи тим почео да се буди. Међутим, разлика је била превелика да би је спустили на једноцифрену до краја полувремена.
Послије 20 минута игре Звезду је предводио Нвора који је сакупио 13 поена, док су црвено-бијелима највеће проблеме задавали Гибсон са 15 и Стјуарт са 13 поена.
Друго полувријеме далеко је боље отворила Цедевита серијом од 8:0 којом су смањили разлику на свега три поена. Наставили су кошаркаши домаћег тима да врше притисак и пришли су на пола коша заостатка.
Пробудила се Звезда у том тренутку и успјела је да врати предност, али било је јасно да се Цедевита неће тако лако предати.
Водила је Звезда, али је та предност била довољно мала да Цедевита до саме завршнице буде у игри. На нешто мање од два минута до краја Боломбој је направио фаул у нападу, затим и фаул Картера. Тада Цедевита први пут на мечу долази до предности.
Тражила је Звезда одговор, али умјесто тога домаћи тим повећавао је предност. Примили су гости чак 31 поен у послљедњој дионици и то их је на крају скупо коштало.
Цедевита је послије велике борбе заказала мајсторицу, па ће тако Партизан морати да сачека противника, преноси Спутњик.
