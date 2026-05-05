Евролигашка бомба: Блосомгејм од наредне сезоне у АБА лиги

05.05.2026 13:33

Евролигашка бомба: Блосомгејм од наредне сезоне у АБА лиги
Џерон Блосомгејм један је од најбољих кошаркаша Монака у другом делу сезоне и привукао је велику пажњу. Из тог разлога, крилни кошаркаш био је на мети многих клубова, али је на крају договорио сарадњу са новим тимом.

Блосомгејм од наредне сезоне више неће бити играч Монака, већ прелази у редове Дубаија, јавља добро обавештени новинар, Донатас Урбонас.

Крилни центар имао је неколико понуда на столу, укључујући и продужетак сарадње са Монаком. Блосомгејм је у начелу договорио све, очекује се да са Дубаијем потпише двогодишњи уговор, још се не зна колику плату ће имати.

Ове сезоне у Евролиги Американац просјечно биљежи 9,6 поена уз 4,3 скока. Ипак, у посљедњих десет утакмица значајно је поправио нападачки учинак и у том периоду бележи 15 поена уз проценат за два пеона од невјероватних 80%.

