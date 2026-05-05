Бјегунац с потјерницом Интерпола ухапшен у Бањалуци

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Дарије Узелац, држављанин Србије, ухапшен је у Бањалуци на основу међународне потјернице коју је за њим расписао Интерпол Београд.
Узелца су јутрос око седам часова ухапсили полицијски службеници Управе криминалистичке полиције МУП-а Репбулике Српске.
”Слободе је лишен држављанин Србије Д.У. за којим је Интерпол Београд расписао међународну црвену дифузну потјерницу због почињених кривичних дјела крађа, тешка крађа и превара”, саопштио је МУП Српске.
Бјегунац ће у законском року бити предат надлежност Суда БиХ, ради провођења поступка екстрадиције и предаје надлежним органима Србије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
40
14
36
14
23
14
19
13
53
Тренутно на програму