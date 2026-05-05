Logo
Large banner

Бјегунац с потјерницом Интерпола ухапшен у Бањалуци

Аутор:

Огњен Матавуљ
05.05.2026 13:25

Коментари:

0
Бјегунац с потјерницом Интерпола ухапшен у Бањалуци

Дарије Узелац, држављанин Србије, ухапшен је у Бањалуци на основу међународне потјернице коју је за њим расписао Интерпол Београд.

Узелца су јутрос око седам часова ухапсили полицијски службеници Управе криминалистичке полиције МУП-а Репбулике Српске.

”Слободе је лишен држављанин Србије Д.У. за којим је Интерпол Београд расписао међународну црвену дифузну потјерницу због почињених кривичних дјела крађа, тешка крађа и превара”, саопштио је МУП Српске.

Бјегунац ће у законском року бити предат надлежност Суда БиХ, ради провођења поступка екстрадиције и предаје надлежним органима Србије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

Интерполова потјерница

Бањалука

МУП Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

коктел експлозивна направа ватра експлозија

Хроника

Молотовљев коктел бачен на ресторан

1 ч

0
Познат идентитет младића који је погинуо у стравичној несрећи на аутопуту ”9. јануар”

Хроника

Познат идентитет младића који је погинуо у стравичној несрећи на аутопуту ”9. јануар”

1 ч

0
Полупано седам аута у Добоју

Хроника

Полупано седам аута у Добоју

2 ч

0
Хорор у Загребу: Младић пронашао човјека са језивим повредама како лежи на улици

Хроника

Хорор у Загребу: Младић пронашао човјека са језивим повредама како лежи на улици

2 ч

0

  • Најновије

14

40

Медвjед напао риболовца: Спасио га телефонски позив и једна пјесма

14

36

Шта значи грмљавина на Ђурђевдан? Активан је метеоаларм

14

23

Министарство породице, омладине и спорта пружило подршку у реализацији посјете дјеце са КиМ Српској

14

19

Банкарка ”ћопала” штедне књижице клијената, осуђена на годину затвора

13

53

Представљен план за ново игралиште! Зељковић: Улагање у дјецу је улагање у будућност

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner