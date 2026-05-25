Бразилски предсједник почео превентивно лијечење рака коже

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бразилски предсједник Луиз Ињасио Лула да Силва започео је превентивно лијечење зрачењем након што му је дијагностикован рак коже у раној фази, саопштили су његови љекари.
Лули /80/ је 24. априла уклоњена лезија базалних ћелија.
"Одлучено је да се настави са комплементарним третманом превентивном, површинском радиотерапијом на глави", саопштили су љекари у болници "Сирио-Либанес", а преноси Срна.
Они су додали да ће Лула без ограничења обављати своје свакодневне активности.
Портпарол бразилског предсједништва рекао је Ројтерсу да је "мала" лезија дијагностификована као рак у раној фази и да ће Лула проћи 15 кругова радиотерапије.
Очекује се да ће се Лула кандидовати за четврти мандат у октобру, а у анкетама тренутно води испред десничарског изазивача Флавија Болсонара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
56
20
53
20
46
20
43
20
43
Тренутно на програму