Logo
Large banner

Бразилски предсједник почео превентивно лијечење рака коже

Аутор:

АТВ
25.05.2026 17:33

Коментари:

0
Бразилски предсједник почео превентивно лијечење рака коже
Фото: Танјуг/АП

Бразилски предсједник Луиз Ињасио Лула да Силва започео је превентивно лијечење зрачењем након што му је дијагностикован рак коже у раној фази, саопштили су његови љекари.

Лули /80/ је 24. априла уклоњена лезија базалних ћелија.

"Одлучено је да се настави са комплементарним третманом превентивном, површинском радиотерапијом на глави", саопштили су љекари у болници "Сирио-Либанес", а преноси Срна.

Они су додали да ће Лула без ограничења обављати своје свакодневне активности.

Портпарол бразилског предсједништва рекао је Ројтерсу да је "мала" лезија дијагностификована као рак у раној фази и да ће Лула проћи 15 кругова радиотерапије.

Очекује се да ће се Лула кандидовати за четврти мандат у октобру, а у анкетама тренутно води испред десничарског изазивача Флавија Болсонара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бразил

Лула да Силва

карцином

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сунце, лијепо вријеме

Свијет

Забиљежен најтоплији мајски дан икада

3 ч

0
Злато

Свијет

Цијена злата расте, а долар и нафта падају док се чека споразум између САД и Ирана

3 ч

0
Драма у Конгу: Побјегли пацијенти заражени еболом

Свијет

Драма у Конгу: Побјегли пацијенти заражени еболом

4 ч

0
Велики преокрет у преговорима: Трамп мири Израел и муслиманске земље?

Свијет

Велики преокрет у преговорима: Трамп мири Израел и муслиманске земље?

4 ч

0

  • Најновије

20

56

Цвијановић: Мандат новог високог предтавника да буде ограничен и временски

20

53

Јанковић: Грађевинска конференција прилика за размјену знања

20

46

Цвијановић: Након три деценије Америка има потпуно другачији приступ према БиХ

20

43

Техеран повлачи потез који мијења све: У "игру" улази Кина?

20

43

Игокеа у финалу Првенства БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner