Logo
Large banner

Драма у Конгу: Побјегли пацијенти заражени еболом

Аутор:

АТВ
25.05.2026 16:56

Коментари:

0
Драма у Конгу: Побјегли пацијенти заражени еболом
Фото: Tanjug / AP / Dirole Lotsima Dieudonne

Из болница у провинцији Итури на сјевероистоку Конга побјегло је 25 пацијената заражених еболом, након што су били мета најмање три напада, рекао је данас директор Опште референтне болнице у Монгбвалу Ричард Локоду.

Локоду је казао да је та болница, у којој се лијече обољели од еболе, била мета напада два пута, једном у суботу а други пут јуче, и да су оба пута из ње бјежали пацијенти заражени еболом, преноси Ројтерс.

"Постоји порицање болести међу становништвом, при чему неки чланови желе да преузму тијела сумњивих и/или потврђених случајева", рекао је он.

Према његовим ријечима, током напада на болницу, који се догодио у суботу, један пацијент је умро током покушаја бјекства из болнице, док је 18 пацијената обољелих од еболе побјегло, након што су "неидентификоване особе" спалиле шаторе које је поставила медицинска добротворна организација Лекари без граница, гдје су пацијенти били изоловани.

Свјетска здравствена организација прогласила је избијање ријетког соја еболе Бундибугјо, треће највеће такве епидемије која је икада забиљежена, због чега је проглашена ванредна ситуација у јавном здравству.

Шеф Свјетске здравствене организације Тедрос Адханом Гебрејесус рекао је раније да забиљежено око 900 случајева у којима се сумња на заразу еболом, као и да је 101 случај потврђен.

Тедрос је раније данас рекао да је забиљежено 220 смртних случајева, који су повезани са инфекцијом еболе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ебола

Ебола вирус

Конго

епидемија

Африка

Свјетска здравствена организација

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Чистач из градске управе Буније прска хлором централну пијацу, док се провинција Итури бори против епидемије еболе у ​​Бунији, Конго, у суботу, 23. маја 2026.

Здравље

Откривено одакле је кренула епидемија еболе? Исто се догодило прије 10 година

9 ч

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Свијет

Паника у Конгу: Епидемија еболе измиче контроли, зараза се шири непримијећено

13 ч

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Свијет

Страх од ширења еболе: Афричка земља обуставила летове и појачала контроле

1 д

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Свијет

Епидемија измиче контроли: Сумња се да је ебола у Конгу однијела више од 200 живота

1 д

0

Више из рубрике

Велики преокрет у преговорима: Трамп мири Израел и муслиманске земље?

Свијет

Велики преокрет у преговорима: Трамп мири Израел и муслиманске земље?

4 ч

0
Трчање

Свијет

Дјевојка (28) умрла од посљедица топлотног удара током фитнес такмичења

5 ч

0
Одговор за студентски дом: Русија покреће систематске нападе

Свијет

Одговор за студентски дом: Русија покреће систематске нападе

5 ч

0
Сурфовање

Свијет

Непознато морско створење напало фотографа на такмичењу у сурфању

5 ч

0

  • Најновије

20

56

Цвијановић: Мандат новог високог предтавника да буде ограничен и временски

20

53

Јанковић: Грађевинска конференција прилика за размјену знања

20

46

Цвијановић: Након три деценије Америка има потпуно другачији приступ према БиХ

20

43

Техеран повлачи потез који мијења све: У "игру" улази Кина?

20

43

Игокеа у финалу Првенства БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner