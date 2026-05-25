Драма у Конгу: Побјегли пацијенти заражени еболом

Из болница у провинцији Итури на сјевероистоку Конга побјегло је 25 пацијената заражених еболом, након што су били мета најмање три напада, рекао је данас директор Опште референтне болнице у Монгбвалу Ричард Локоду.
Локоду је казао да је та болница, у којој се лијече обољели од еболе, била мета напада два пута, једном у суботу а други пут јуче, и да су оба пута из ње бјежали пацијенти заражени еболом, преноси Ројтерс.
"Постоји порицање болести међу становништвом, при чему неки чланови желе да преузму тијела сумњивих и/или потврђених случајева", рекао је он.
Према његовим ријечима, током напада на болницу, који се догодио у суботу, један пацијент је умро током покушаја бјекства из болнице, док је 18 пацијената обољелих од еболе побјегло, након што су "неидентификоване особе" спалиле шаторе које је поставила медицинска добротворна организација Лекари без граница, гдје су пацијенти били изоловани.
Свјетска здравствена организација прогласила је избијање ријетког соја еболе Бундибугјо, треће највеће такве епидемије која је икада забиљежена, због чега је проглашена ванредна ситуација у јавном здравству.
Шеф Свјетске здравствене организације Тедрос Адханом Гебрејесус рекао је раније да забиљежено око 900 случајева у којима се сумња на заразу еболом, као и да је 101 случај потврђен.
Тедрос је раније данас рекао да је забиљежено 220 смртних случајева, који су повезани са инфекцијом еболе.
