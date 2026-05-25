Откривено одакле је кренула епидемија еболе? Исто се догодило прије 10 година

Троје волонтера Црвени крст преминуло је у Демократској Републици Конго, највероватније од вируса еболе, објавио је Би-би-си.
Вјерује се да су се волонтери заразили еболом 27. марта док су у провинцији Итури, жаришту актуелне епидемије, радили на пројекту који није био повезан са тим вирусом. Иако се у то вријеме ебола, изазвана сојем Бундигјо, већ ширила провинцијом Итури, избијање заразе још није било препознато.
Светска здравствена организација (СЗО) у недјељу је објавила да је у ДР Конгу евидентирано више од 900 случајева сумње на еболу, од којих је 101 потврђен, док је тамошње министарство здравља дан раније извијестило о 204 смртна случаја.
За више од 900 особа вјерује се да су заражене хеморагијском грозницом еболе у Демократској Републици Конго, објавио је у недјељу увече генерални директор Свјетске здравствене организације (СЗО) Тедрос Адханом Гебрејесус.
Подсјетимо, као први случај актуелне епидемије води се медицинска сестра из провинције Итури која је од еболе преминула 20. априла. Поред Итурија, случајеви еболе откривени су и у регионима Сјеверни и Јужни Киву.
Волонтери Црвени крст међу првим су познатим жртвама епидемије еболе у Демократској Републици Конго, која је до сада однијела више од 170 живота и изазвала преко 750 сумњивих случајева заразе. Истовремено, у сусједној Уганди потврђена су три нова случаја, па је број заражених порастао на пет.
"Како јачају напори надзора у склопу борбе против еболе у ДР Конгу, до данас је идентификовано више од 900 сумњивих случајева, од којих је 101 потврђен", написао је генерални директор СЗО на мрежи X, не наводећи број умрлих.У посљедњем билансу објављеном у суботу, министарство здравља ДР Конга навело је да је епидемија изазвала 204 смртна случаја међу 867 сумњивих случајева.
Земља је 15. маја прогласила епидемију болести еболе изазване вирусом Бундигјо, за који тренутно не постоји ни вакцина ни специфичан лек, а стопа смртности може достићи 50 одсто. СЗО је прогласила међународну здравствену узбуну.
Ебола је у посљедњих 50 година у Африци однијела више од 15.000 живота, уз стопу смртности која се, према СЗО, кретала између 25 и 90 одсто.
СЗО је још 17. маја прогласио еболу у ДР Конгу и Уганди међународном здравственом пријетњом. Афрички центар за контролу и превенцију болести упозорио је да је још десет афричких земаља у ризику од ширења епидемије: Ангола, Бурунди, Централноафричка Република, Република Конго, Етиопија, Кенија, Руанда, Јужни Судан, Танзанија и Замбија.
Ебола је заразна тропска болест чији је узрочник истоимени вирус откривен 1976. године. Постоји шест сојева вируса, међу којима је и Бундибугијо, узрочник актуелне епидемије. Тај сој откривен је 2007. године у Уганда и до сада је изазвао двије епидемије, са стопом смртности између 30 и 50 одсто.
Као и остали сојеви еболе, Бундибугијо се преноси контактом са крвљу и другим тјелесним течностима, а може изазвати симптоме сличне грипу, повраћање и дијареју, а затим унутрашње и спољашње крварење, отказивање бубрега и јетре, па чак и смрт. За овај сој еболе тренутно не постоје ни вакцина ни ефикасна терапија.
Према подацима СЗО, постоје докази да се вирус Бундибугијо непримећено шири већ око два мјесеца у провинцији Итури на североистоку ДР Конга, у близини границе са Угандом и Суданом. Епидемиолози зато сматрају да је стварни број заражених знатно већи од званично потврђених случајева.
На основу стопа смртности из претходних епидемија изазваних сојем Бундибугијо и потврђених смртних случајева у тренутној епидемији, број заражених би већ сада могао премашити 900, показује студија моделирања коју су спровели епидемиолошкиња Рут Мекабе и њене колеге са Империал Колеџ Лондон.
Ипак, због бројних непознаница, процјењује се да би број случајева могао да пређе и хиљаду. Једна од највећих непознатих јесте брзина ширења заразе, што би могло да укаже на то када је епидемија заправо почела и колико би могла да постане озбиљна.
"Посебно је важно допремити ресурсе у регион и помоћи људима у погођеним подручјима како би се спречило даље ширење заразе и нови смртни случајеви", рекла је Рут Мекабе за Натуре.
Како је епидемија еболе избила у провинцији Итури још није познато, али научници сумњају на воћне слијепе мишеве. Они представљају природни резервоар вируса еболе и широко су распрострањени у тој области. И претходне епидемије, укључујући и најсмртоноснију између 2014. и 2016. године, када је умрло више од 11.300 људи од укупно 28.600 заражених, повезиване су са преносом вируса са слијепих мишева на друге животиње или људе, преноси Б92.
