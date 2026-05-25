Швајцарски воз стигао у Бањалуку

Компанија "Жељезнице Републике Српске" била је домаћин међународном туристичком возу "ЗРТ" из Швајцарске у оквиру обиласка југоисточног дијела Европе.
Локомотива “Жељезница Републике Српске” превозила је швајцарску композицију са четири вагона и вагон рестораном, у којем се налазило 80 путника, кроз територију Српске, од Волиња из Хрватске, преко Добрљина, Новог Града, Добоја и Бањалуке.
"`Жељезнице Републике Српске` доласком швајцарског туристичког воза препознате су као сигуран и значајан партнер на европској мапи атрактивних туристичких дестинација. Показана је спремност и могућности жељезничке инфраструктуре, као и професионалан приступ жељезничког особља у испуњавању високих стандарда међународодних оператера", наводе из ове компаније.
Саобраћање посебног туристичког воза из Швајцарске кроз подручје балканских земаља, “Жељезнице Републике Српске” реализовале су у сарадњи са колегама из “ХЖ путнички превоз” и “Жељезницама ФБиХ”, преноси "Срна".
