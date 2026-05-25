Ријешена несташица лијека за дијализне пацијенте

Министарство здравља и социјaлне заштите Републике Српске обавјештава јавност да је хитно реаговало на недавне наводе хемодијализних пацијената о привременој несташици лијека „еритропоетин“, те да је, према информацијама Завода за хемодијализу и трансплантацију Републике Српске, лијек сада доступан за све пацијенте .
Када је у питању сарадња са Удружењем дијализираних, трансплантираних и хроничних бубрежних пацијената Републике Српске, истичемо да ово Министарство већ годинама одржава редовне контакте са Удружењем и њиховим предсједником, господином Александром Радуном, који је и поводом поменутог дописа Удружења у претходим данима више пута телефонски разговарао са министром Шеранићем, те су 21. 5. 2026. године обавили и састанак у Министарству.
И том приликом истакнуто је да Министарство улаже пуне напоре и очекује од свих укључених страна да се тренутно незадовољство и проблем у комуникацији представника Удружења и руководства Завода за дијализу и трансплантацију што прије превазиђе, у корист пацијената.
Посебно истичемо да ни у једном тренутку није обустављено пружање услуга хемодијализе, те да су здравствени радници у свим дијализним центрима у Републици Српској од почетка улагали максималне професионалне напоре како би пацијенти добили ову здравствену услугу.
И овом приликом указујемо на значај континуитета пружања и коришћења ове виталне здравствене услуге.
Напомињемо и да је, поводом дописа од 11. 5. 2026. године Удружења дијализираних, трансплантираних и хроничних бубрежних пацијената, у Министарству здравља и социјалне заштите 14. 5. 2026. године обављен и састанак на којем су учествовали министар здравља и социјалне заштите и руководства Завода за хемодијализу и тренсплантацију, те Фонда здравственог осигурања Републике Српске, који такође брине о потребама пацијената на хемодијализи.
С циљем да се обезбиједи континуирано снабдјевање „еритропоетина“ и других лијекова, договорено је да се Завод са својим потребама усклади са централизованом набавком лијекова Фонда здравственог осигурања, а како би се обезбиједио континуитет лијечења пацијената.
Врата Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске увијек су отворена за све хемодијализне пацијенте и њихове представнике, о чему свједочи и дугогодишња сарадња коју остварујемо са Удружењем дијализираних, трансплантираних и хроничних бубрежних пацијената Републике Српске, а на основу које су направљени и значајни помаци у здравственом систему, када је у питању ова категорија пацијената.
Потпуно уважавајући специфичност потреба хемодијализних пацијената, Влада Републике Српске, подсјећамо, обезбјеђује и континуирану финансијску подршку раду удружења које их окупља, за побољшање квалитета живота, као и подизање свијести у друштву о проблемима са којима живи ова популација.
Подсјећамо и да је Завод за хемодијализу и трансплантацију Републике Српске почео са радом од 1. јануара ове године, након што је, управо по захтјевима Удружења дијализираних, трансплантираних и хроничних бубрежних пацијената Републике Српске, завршен процес преузимања свих дијализних центара у Републици Српској од дотадашњег приватног партнера Фрезениус.
