34 године од страдања у Брадини: Сјећање на 48 убијених српских цивила

У Брадини код Коњица данас ће бити обиљежене 34 године од бруталног злочина над српским становништвом, када су здружене муслиманске и хрватске снаге убиле 48 мјештана, а преостало становништво протјерале и одвеле у логоре.
Брадина, која је прије рата била етнички чисто српско село са око 700 становника, постала је поприште незапамћеног злочина 25. маја 1992. године. Здружене снаге „Зелених беретки“, „Патриотске лиге“, ХОС-а и ХВО-а, бројале су око 3.000 припадника и том приликом покренуле општи напад на нејач.
У првом налету свирепо је убијено 38 Срба, док је у наредна два дана број жртава порастао на 48. Тијела 26 жртава злочинци су бацили у масовну гробницу, коју су ископали у порти спаљеног и разореног Храма Вазнесења Господњег.
Они који су преживјели почетни покољ, депортовани су у логоре Челебићи и Мусала, гдје су изложени нехуманим мучењима. У тим казаматима живот је изгубило још 22 цивила, док се за посмртним остацима пет лица трага и након 34 године.
Иако постоје бројни докази и свједочења, процес утврђивања одговорности обиљежиле су бројне контроверзе. Предмет против кључних оптужених, Јасмина Гуске, Енеса Туцаковића и Миралема Мацића, окончан је на бизаран начин – сва тројица су преминула у јануару 2012. године, непосредно прије него што су требали свједочити о наређењима која су стизала из политичког врха тадашњег Сарајева.
Данас се пред Судом БиХ води маратонски процес у предмету „Есад Рамић и остали“, у којем су оптужени припадници Армије БиХ и ХВО-а за убиства, мучења и прогон српског народа из Брадине. Породице жртава деценијама чекају коначну пресуду, указујући на чињеницу да правда која споро стиже за њих представља наставак страдања.
