Стевандић: Слога да сачува српски народ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић истакао је да српска слога треба да чува српски народ и да је данашња Скупштина те политичке партије у Бањалуци мали сабор представника најјачих српских странака.
Стевандић је нагласио да је заједништво српског народа несаломљива препрека поразу, јер је српски народ своју слободу плаћао главама.
"За разлику од оних који данас историју пишу блатом, ми смо своју писали сузама, а сузе су увијек нешто најчистије што човјек има", истакао је Стевандић.
Он је нагласио да Република Српска наставља борбу за самостално одлучивање за своја уставна права и имовину свјесни да српско питање још није завршено јер још покушавају да Србе појединачно сломе, преваре и посвађају.
У обраћању на Скупштини Уједињене Српске, Стевандић је нагласио да је
српски народ један организам, једна вјера, писмо, душа и култура.
БиХ
Додик: Шмит треба да врати све паре које је добио у БиХ
"Српска слога треба да чува српски народ и нашу дјецу, а наша матица Србија да нас држи све на окупу. Наша одговорност ће нас издићи изнад сваких сујета, интереса, популизма и фанатизма и водити према заједништву, љубави и побједи", рекао је Стевандић и додао да на српској неслози непријатељи оштре ножеве.
Он је рекао да је заједно са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком прошао свашта, потјерницу, те да их непријатељ није уплашио, паралисао, већ мотивисао, преноси СРНА.
"Нису нас покорили, неће нас побиједити", рекао је Стевандић и поручио да треба држати руке даље од Републике Српске, њене имовине и права српског народа.
Он је рекао да Република Српска нема план за отцјепљење или самосталност, да је то лаж коју су пласирали да је изолују, наметну санкције и униште.
"Иако ми тај план немамо, самосталност може бити посљедица тортуре над институцијама Српске, изабраним функционерима и покушајима да нам отму права и имовину", рекао је Стевандић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч6
Република Српска
2 ч4
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
17
15
17
15
17
08
17
07
17
02
Тренутно на програму