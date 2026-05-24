Каран са америчким конгресменима: Српска досљедна поштовању Дејтона

Аутор:АТВ
Коментари:4
Предсједник Републике Српске Синиша Каран данас је у разговору са делегацијом Конгреса САД истакао да се Српска залаже за досљедно поштовање Дејтонског споразума и очување своје уставне позиције.
У разговору са конгресменима Китом Селфом и Сухасом Субраманијем, предсједник Каран је нагласио да су институције Републике Српске снажно посвећене дијалогу домаћих лидера, те очувању мира и стабилности, саопштено је из Кабинета предсједника Републике.
Састанак је одржан у сједишту Владе Републике Српске у Источном Сарајеву, а присуствовао му је отправник послова Амбасаде САД у БиХ Џон Гинкел.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Кошарка
3 ч0
Свијет
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч3
Најновије
17
15
17
15
17
08
17
07
17
02
Тренутно на програму