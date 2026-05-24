Каран са америчким конгресменима: Српска досљедна поштовању Дејтона

АТВ
24.05.2026 14:28

Предсједник Републике Српске на састанку са америчким конгресменима у Источном Сарајеву.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран данас је у разговору са делегацијом Конгреса САД истакао да се Српска залаже за досљедно поштовање Дејтонског споразума и очување своје уставне позиције.

У разговору са конгресменима Китом Селфом и Сухасом Субраманијем, предсједник Каран је нагласио да су институције Републике Српске снажно посвећене дијалогу домаћих лидера, те очувању мира и стабилности, саопштено је из Кабинета предсједника Републике.

Састанак је одржан у сједишту Владе Републике Српске у Источном Сарајеву, а присуствовао му је отправник послова Амбасаде САД у БиХ Џон Гинкел.

