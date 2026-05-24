Објављено колико је у Хрватској људи умрло од сезонске грипе: Обољело више од 40.000 људи

АТВ
24.05.2026 14:14

Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету
Фото: Karola G/Pexels

У Хрватској је током сезоне грипе 2025./2026. године пријављено 78 смртних случајева повезаних с грипом и њеним компликацијама, објавио је Хрватски завод за јавно здравство (ХЗЈЗ).

Према подацима ХЗЈЗ-а, закључно са 17. мајем регистровано је укупно 40.886 пријава обољелих од грипе.

Из Завода наводе да је тешко прецизно утврдити колико је смртних случајева директно изазвано грипом, а колико компликацијама попут упале плућа, сепсе или погоршања постојећих болести.

Врхунац сезоне забиљежен је крајем прошле године, када је у једној седмици евидентирано више од 10.000 пријава обољелих, што је знатно више него претходних година.

Највећи број обољелих забиљежен је међу дјецом узраста од једне до четири године, као и код дјеце од пет до шест година.

Иако су старије особе имале најмању стопу пријављених случајева, управо су грађани старији од 65 година и хронични болесници били најугроженији када је ријеч о тежим облицима болести и смртним исходима.

ХЗЈЗ је саопштио и да у посљедњој седмици међу тестираним узорцима више није било потврђених случајева вируса грипе.

(Црна-Хроника)

