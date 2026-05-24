Објављено колико је у Хрватској људи умрло од сезонске грипе: Обољело више од 40.000 људи

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Хрватској је током сезоне грипе 2025./2026. године пријављено 78 смртних случајева повезаних с грипом и њеним компликацијама, објавио је Хрватски завод за јавно здравство (ХЗЈЗ).
Према подацима ХЗЈЗ-а, закључно са 17. мајем регистровано је укупно 40.886 пријава обољелих од грипе.
Република Српска
Павковић: У Хагу суптилно убијају генерала Младића, породица да не одустаје од борбе
Из Завода наводе да је тешко прецизно утврдити колико је смртних случајева директно изазвано грипом, а колико компликацијама попут упале плућа, сепсе или погоршања постојећих болести.
Врхунац сезоне забиљежен је крајем прошле године, када је у једној седмици евидентирано више од 10.000 пријава обољелих, што је знатно више него претходних година.
Највећи број обољелих забиљежен је међу дјецом узраста од једне до четири године, као и код дјеце од пет до шест година.
Кошарка
Огласио се КК Црвена звезда: Ево ко мијења Обрадовића
Иако су старије особе имале најмању стопу пријављених случајева, управо су грађани старији од 65 година и хронични болесници били најугроженији када је ријеч о тежим облицима болести и смртним исходима.
ХЗЈЗ је саопштио и да у посљедњој седмици међу тестираним узорцима више није било потврђених случајева вируса грипе.
(Црна-Хроника)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Тенис
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Здравље
3 ч0
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
17
15
17
15
17
08
17
07
17
02
Тренутно на програму