Језив напад у Осијеку: Пијани матуранти претукли глувонијемог Сашу док је скупљао флаше

Аутор:АТВ
Језиви инцидент обиљежио је овогодишњу матурску прославу у Осијеку. Док су многи славили крај школске године, неколико матураната је, у дивљачком нападу, нанијело тешке повреде глувонијемом Саши (42).
Цио случај доспјео је у јавност након апела Сашине сестре, Магдалене Табучије, објављеног у локалној Фејсбук групи. „Јуче је на прослави мој брат претучен, завршио је у болници, а неко му је украо бицикло. Ако неко препозна, молим вас јавите“, написала је она.
Сашина сестра за портал СиБ.хр открила је потресне детаље напада који је згрозио цијели град.
„Мој брат има 42 године и годинама скупља боце. Отишао је на Копику како би зарадио, а умјесто тога, добио је батине. Како смо чули, њих неколико га је шутирало у главу“, испричала је огорчена сестра.
На мјесто догађаја убрзо су стигли полиција и Хитна помоћ, која је повријеђеног Сашу превезла у болницу. Дијагностификовано му је нагњечење главе, а након указане помоћи пуштен је на кућно лијечење.
„Брат је у шоку, а мени није јасно како неко може да измлати глувонијему особу. Никога није дирао, само је желио да покупи боце након што се матуранти разиђу“, додала је Магдалена.
Полиција је убрзо ухапсила осумњичене, након дојаве о крађи у близини мјеста напада.
„Доласком на мјесто догађаја полицијски службеници затекли су нарушавање јавног реда и мира. Малољетник (17) и пунољетник (18) тукли су 42-годишњег Осјечанина“, саопштили су из ПУ осјечко-барањске, потврђујући да су полицајци прекинули напад и привели нападаче.
