Logo
Large banner

Језив напад у Осијеку: Пијани матуранти претукли глувонијемог Сашу док је скупљао флаше

Аутор:

АТВ
24.05.2026 13:09

Коментари:

0
Језив напад у Осијеку: Пијани матуранти претукли глувонијемог Сашу док је скупљао флаше
Фото: Pexels.com

Језиви инцидент обиљежио је овогодишњу матурску прославу у Осијеку. Док су многи славили крај школске године, неколико матураната је, у дивљачком нападу, нанијело тешке повреде глувонијемом Саши (42).

Цио случај доспјео је у јавност након апела Сашине сестре, Магдалене Табучије, објављеног у локалној Фејсбук групи. „Јуче је на прослави мој брат претучен, завршио је у болници, а неко му је украо бицикло. Ако неко препозна, молим вас јавите“, написала је она.

Сашина сестра за портал СиБ.хр открила је потресне детаље напада који је згрозио цијели град.

„Мој брат има 42 године и годинама скупља боце. Отишао је на Копику како би зарадио, а умјесто тога, добио је батине. Како смо чули, њих неколико га је шутирало у главу“, испричала је огорчена сестра.

Пешкири

Савјети

Хотелски трикови од два састојка за најмекше пешкире

На мјесто догађаја убрзо су стигли полиција и Хитна помоћ, која је повријеђеног Сашу превезла у болницу. Дијагностификовано му је нагњечење главе, а након указане помоћи пуштен је на кућно лијечење.

„Брат је у шоку, а мени није јасно како неко може да измлати глувонијему особу. Никога није дирао, само је желио да покупи боце након што се матуранти разиђу“, додала је Магдалена.

Полиција ухапсила нападаче

Полиција је убрзо ухапсила осумњичене, након дојаве о крађи у близини мјеста напада.

„Доласком на мјесто догађаја полицијски службеници затекли су нарушавање јавног реда и мира. Малољетник (17) и пунољетник (18) тукли су 42-годишњег Осјечанина“, саопштили су из ПУ осјечко-барањске, потврђујући да су полицајци прекинули напад и привели нападаче.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Туча

Матуранти

Осијек

физички напад

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бијели пешкири са црним пругама.

Савјети

Хотелски трикови од два састојка за најмекше пешкире

36 мин

0
Жива скаче у БиХ: До када ће трајати врућине

Друштво

Жива скаче у БиХ: До када ће трајати врућине

47 мин

0
Пријетио полицији на Фејсбуку па ухапшен - није му први пут

Хроника

Пријетио полицији на Фејсбуку па ухапшен - није му први пут

57 мин

0
Срушила се зграда у изградњи на Филипинима.

Свијет

Срушила се зграда од девет спратова, више људи заробљено испод рушевина: Хаос на Филипинима

54 мин

0

Више из рубрике

Црвени аутомоил на ауто-путу.

Регион

ХАК издао упозорење: Опрез ако путујете у Хрватску

30 мин

0
Море у близини стијена, Пула Хрватска.

Регион

Опада квалитет воде у хрватском дијелу Јадрана

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Скандал у Ријеци: Бивши ММА борац брутално претукао Сиријца

3 ч

0
Старац положио руку на дрену штаку.

Регион

Хорор у Дому за стара лица у Подгорици: Старац брутално напао цимерку

4 ч

0

  • Најновије

13

36

Огласио се Кремљ: Руске снаге гађале искључиво војне циљеве

13

35

Без којих докумената не треба кретати на пут?

13

31

Интернет какав познајемо одлази у историју?

13

25

Додик: Мора се побиједити за сигурну будућност народа

13

22

Шта вам партнер поручује пољупцем у чело: Посебан излив њежности

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner