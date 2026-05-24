Срушила се зграда од девет спратова, више људи заробљено испод рушевина: Хаос на Филипинима

Аутор:АТВ
Коментари:0
На Филипинама се срушила зграда у изградњи, а више од 20 људи је остало заробљено, саопштили су званичници.
Потврђено је да је пет особа заробљено, укључујући двије које су у контакту са спасиоцима, а страхује се да је још 18 под рушевинама.
Здравље
Недостатак витамина Б12 изазива озбиљне проблеме: Препознајте симптоме на вријеме
– Имамо пет потврђених заробљених жртава, као и 18 људи са списка грађевинских радника који су данас били на дужности, али још нема повратних информација од њихових породица. Овим се процијењени број заробљених жртава до данас повећао на 23 – рекла је службеник за информисање Марија Лија Саџили на брифингу за новинаре.
Према њеним ријечима, до сада су спасене 24 особе и нема пријављених смртних случајева.
На мјесту срушене вишеспратне зграде у изградњи у граду Анхелесу, сјеверно од пријестонице Маниле, спасиоци траже преживјеле.
Међу спасенима је 51-годишњи држављанин Малезије који је боравио у оближњем јефтином хотелу, који је оштећен када се бетонска конструкција срушила, преноси Срна.
Регион
Опада квалитет воде у хрватском дијелу Јадрана
Званичници су рекли да ће узрок урушавања бити истражен, али да записи показују да је зграда била намијењена као деветоспратни кондо-хотел према одобреној дозволи и у току је била изградња десетог спрата за базен.
Кола хитне помоћи су у приправности, ватрогасна возила су распоређена да помогну у спасавању, а најтеже је било помјерање бетонских остатака.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
БиХ
1 ч0
Србија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Тренутно на програму