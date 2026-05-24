Logo
Large banner

Срушила се зграда од девет спратова, више људи заробљено испод рушевина: Хаос на Филипинима

Аутор:

АТВ
24.05.2026 12:44

Коментари:

0
Срушила се зграда у изградњи на Филипинима.
Фото: YouTube/Screenshot/The Star

На Филипинама се срушила зграда у изградњи, а више од 20 људи је остало заробљено, саопштили су званичници.

Потврђено је да је пет особа заробљено, укључујући двије које су у контакту са спасиоцима, а страхује се да је још 18 под рушевинама.

Витамини

Здравље

Недостатак витамина Б12 изазива озбиљне проблеме: Препознајте симптоме на вријеме

– Имамо пет потврђених заробљених жртава, као и 18 људи са списка грађевинских радника који су данас били на дужности, али још нема повратних информација од њихових породица. Овим се процијењени број заробљених жртава до данас повећао на 23 – рекла је службеник за информисање Марија Лија Саџили на брифингу за новинаре.

Према њеним ријечима, до сада су спасене 24 особе и нема пријављених смртних случајева.

На мјесту срушене вишеспратне зграде у изградњи у граду Анхелесу, сјеверно од пријестонице Маниле, спасиоци траже преживјеле.

Међу спасенима је 51-годишњи држављанин Малезије који је боравио у оближњем јефтином хотелу, који је оштећен када се бетонска конструкција срушила, преноси Срна.

море

Регион

Опада квалитет воде у хрватском дијелу Јадрана

Званичници су рекли да ће узрок урушавања бити истражен, али да записи показују да је зграда била намијењена као деветоспратни кондо-хотел према одобреној дозволи и у току је била изградња десетог спрата за базен.

Кола хитне помоћи су у приправности, ватрогасна возила су распоређена да помогну у спасавању, а најтеже је било помјерање бетонских остатака.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Филипини

срушила се зграда

несрећа

погинули

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ивица Дачић

Србија

Дачић: У нередима повријеђено 17 полицајаца

1 ч

0
ЦИК БиХ објавио прелиминарну листу политичких субјеката за Опште изборе

БиХ

ЦИК БиХ објавио прелиминарну листу политичких субјеката за Опште изборе

1 ч

0
Погинули младићи код Богатића

Србија

Младићи погинули неколико дана прије матуре: У Богатићу Дан жалости због трагедије

1 ч

0
Марко Рубио

Свијет

Рубио: Добре вијести о Ормуском мореузу стижу за неколико часова

1 ч

0

Више из рубрике

Марко Рубио

Свијет

Рубио: Добре вијести о Ормуском мореузу стижу за неколико часова

1 ч

0
Руска војска извела је одмаздни удар по војним циљевима у Украјини, између осталог и употребом балистичког система „орешник".

Свијет

Жестоки одговор Русије на тероризам: Орешник, Кинџал и Циркон погодили војне циљеве у Украјини

1 ч

0
Њемачко полицијско возило на улици.

Свијет

Бизнисмен из БиХ пронађен закопан у шуми

2 ч

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Свијет

Епидемија измиче контроли: Сумња се да је ебола у Конгу однијела више од 200 живота

2 ч

0

  • Најновије

13

38

Урнебесна туча два зеца до суза насмијала регион

13

36

Огласио се Кремљ: Руске снаге гађале искључиво војне циљеве

13

35

Без којих докумената не треба кретати на пут?

13

31

Интернет какав познајемо одлази у историју?

13

25

Додик: Мора се побиједити за сигурну будућност народа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner