Бизнисмен из БиХ пронађен закопан у шуми

АТВ
24.05.2026 11:28

Њемачко полицијско возило на улици.
Фото: Pexels/Niklas Jeromin

Црне слутње истражилаца Одјељења за убиства и берлинског јавног тужилаштва, нажалост, су се обистиниле. Бизнисмен из БиХ Исмет К. (51), који је крајем априла отет у Берлину, пронађен је мртав.

Како сазнаје „Берлинер Зеитунг“, беживотно тијело несрећног човјека пронађено је у петак, закопано на дубини већој од једног метра у шумовитом предјелу у близини Потсдама.

Траг до тијела откривен анализом мобилног телефона

Полиција је до језивог открића дошла захваљујући детаљној анализи података са мобилног телефона убијеног бизнисмена, што је истражиоце усмјерило ка локацији у близини пријестонице Бранденбурга.

Подсјетимо, Исмет К. је киднапован 23. априла у берлинском округу Вајдманслуст. Према свједочењима, непознати починиоци су га тог јутра на силу увукли у бијели комби и одвезли у непознатом правцу. Од тада му се губио сваки траг.

Није била класична отмица – мотив и даље мистерија

Према прелиминарним информацијама, вјерује се да је Исмет К. преминуо усљед тешких повреда главе и врата. Стручњаци наводе да овај случај не личи на типичну отмицу из користољубља. Наиме, од дана када је нестао, отмичари нису ступили у контакт са породицом, нити су испоставили захтјев за откуп, што читав случај обавија велом додатне мистерије.

Берлинска полиција и даље интензивно трага за починиоцима овог свирепог убиства. Јавно тужилаштво у Берлину најавило је да ће више детаља о истрази и самом злочину бити саопштено у уторак.-

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Држављанин БиХ

беживотно тијело

пронађено тијело

истрага

Њемачка

Берлин

