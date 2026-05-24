Драма у Атини: Пала нарко-група, хероин и кокаин крили у ципелама

Аутор:

АТВ
24.05.2026 11:13

Полицијско возило Грчке паркирано на улици.
Фото: Pexels/Matti Karstedt

Полиција Атине разбила је нарко-банду и заплијенила 10,5 килограма хероина и 2,2 килограма кокаина, саопштено је из полиције.

Полиција је привела 71-годишњег мушкарца који је покушавао да пошаље аутобусом до одредишта ван Атине пакет са ципелама у којима је било скривено 20 грама кокаина.

Испоставило се да је дрогу добио од 58-годишњег мушкарца који је радио за трећег човјека који служи казну у грчком затвору за неодређена кривична дјела, пише "Катимерини".

Полиција је такође ухапсила 52-годишњу жену осумњичену за помагање у складиштењу и фалсификовању дроге.

Поред наркотика, полиција је пронашла и заплијенила велике суме готовине, укључујући валуте са Тајланда, Кореје, Кине, Аргентине, Шри Ланке и Емирата.

Полиција је саопштила да улична вриједност дроге и укупна вриједност конфисковане готовине износе 339.000 евра.

Операција је почела у петак, 22. маја, након дојаве.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

