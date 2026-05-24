На ивици експлозије: Калифорнији пријети катастрофа због опасних хемикалија

Аутор:

АТВ
24.05.2026 09:19

Вода се прска по резервоару који се прегријао у фабрици за ваздухопловство у Гарден Гроуву, Калифорнија, у петак, 22. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Ethan Swope

Резервоар са хемикалијама у Калифорнији налази се „на ивици експлозије“, саопштили су данас представници ватрогасне службе и потврдили да екипе на терену улажу надљудске напоре како би спријечиле потенцијалну катастрофу.

„Ватрогасци су у суботу покушавали да охладе хемијски резервоар који је на ивици експлозије у Јужној Калифорнији како би спријечили катастрофалан, најгори могући сценарио. Резервоар од 7.000 галона метил-метакрилата, токсичне хемикалије која се користи за производњу смола и пластике, могао би да изазове експлозију и у оближњем резервоару од 15.000 галона, који садржи исту супстанцу“, саопштио је командант ватрогасне јединице округа Оринџ (ОЦФА) Крејг Кови, преноси ЦБС њуз.

Гувернер Калифорније Гејвин Њусом прогласио је у суботу ванредно стање у округу Оринџ и наредио служби за ванредне ситуације и другим државним агенцијама да пруже подршку угроженим становницима.

Кови је објаснио да су проблеми који су навели власти да евакуишу десетине хиљада људи из Гарден Гроува и дијелова сусједних градова укључивали губитак контроле над вентилима и раст температуре унутар резервоара, која је већ достигла опасни ниво од 38 степени Целзијуса.

На корак до најцрњег сценарија

„Те температуре су увод у термалну трку која може да изазове експлозију. На корак смо од таквог сценарија“, упозорио је Кови.

