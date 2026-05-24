Огласио се Трамп о пуцњави код Бијеле куће: Нападач је имао опсесију

Права драма одвијала се у близини Бијеле куће, а о овом догађају огласио се и предсједник САД Доналд Трамп.
„Хвала нашој сјајној Тајној служби и полицији на брзој и професионалној акцији коју су ове вечери предузели против наоружаног мушкарца у близини Бијеле куће, који је имао насилну историју и могућу опсесију најдражом грађевином наше земље. Наоружани нападач је мртав након размјене ватре са агентима Тајне службе у близини капија Бијеле куће“, навео је Трамп.
Пуцњава испред Бијеле куће: Нападач убијен у обрачуну, рањен пролазник
Он је поручио да се овај догађај десио мјесец дана прије одржавања дописничке вечере у Бијелој кући.
„Ово показује колико је важно да сви будући предсједници добију најсигурнији простор те врсте икада изграђен у Вашингтону. Национална сигурност наше земље то захтијева“, јасно је поручио Трамп.
Подсјетимо, у непосредној близини Бијеле куће у Вашингтону дошло је до пуцњаве, а како наводи Си-ен-ен, чуло се десетак хитаца. На терену су одмах биле распоређене јаке полицијске снаге и агенти Тајне службе под пуном опремом.
