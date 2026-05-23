Шефица Шакира из БиХ пред судом

Пред италијанским судом јуче се појавило четворо оптужених за тешке крађе, а међу њима и "шефица" Шакира из Босне и Херцеговине, која се обратила видео-линком из затвора у Риму.
Њих четворо осуђено је на укупне казне од нешто мање од осам година, а углавном се ради о споразуму о признању кривице.
Свијет
Иран у Ормузу има помоћ какву нико није очекивао
Полиција трага за још најмање четворо, који су тренутно недоступни италијанским властима, а једна осумњичена тек треба да буде изручена из Шпаније, али се чека окончање процедуре око европског налога.
Јуче је пред судијом за претходни поступак, Ђулијом Каучи окончана прва фаза процеса у оквиру велике истраге против џепарења у Венецији коју је водила војна полиција. Укупно је оптужено 23 џепароша.
На рочишту, путем видео-линка из затвора у Риму, суду се обратила и Шакира Ибрахимовић, која је прије него што је пристала на казну од годину и 10 мјесеци, како је договорено између тужиоца Гиоргиа Гаве и њеног адвоката Дамиана Данесина, лично признала и преузела своју одговорност, рекавши да је имала тренутак слабости јер је у вријеме догађаја била трудна са ћерком.
"Жао ми је, извињавам се, нисам знала шта радим. Сада у Риму ми је боље.“ Такође је изјавила да је спремна да надокнади штету жртвама чим буде имала финансијске могућности, пише портал "Независне".
Друштво
Ко ово уради ове недјеље, вјерује се да ће га цијеле године пратити малер
За Шакиру, као и за њену саучесницу Бехару Хамидовић, која је осуђена на двије године, тражено је укидање мјера - затвора и кућног притвора, али је тужилац дао позитиван одговор само за прву, док је за другу одбио.
Још двије оптужене, Марцела Хрустић (адвокат Гуидо Галлетти) и Леонарда Кос, завршиле су поступак са казнама од годину и два мјесеца, односно осам мјесеци. Преосталих 13 случајева упућено је на суђење пред вијећем којим предсједава судија Стефано Мандузио, са првим рочиштем заказаним за 24. септембар.
