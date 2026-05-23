Ко ово уради ове недјеље, вјерује се да ће га цијеле године пратити малер

Српска православна црква и вјерници 24. маја обиљежавају празник посвећен Светим Ћирилу и Методију, браћи из Солуна која су оставила дубок траг у историји словенске писмености и хришћанске културе.
Овај дан се у многим словенским земљама сматра и даном културе, образовања и духовног насљеђа.
Њихово дјело се и данас сматра једним од темеља развоја језика и писмености међу Словенима.
Свети Ћирило и Методије познати су као "словенски апостоли“, јер су ширили хришћанство и писменост међу словенским народима.
Рођени су у Солуну у 9. вијеку, у окружењу гдје се говорио словенски дијалект, што им је касније помогло у њиховом мисионарском раду.
Ћирило је рођен као Константин и био је најмлађи од седам браће, док је Методије крштено име Михаил, а име Методије добио је по монашењу на планини Улудаг у данашњој Турској.
Њихово највеће историјско насљеђе јесте стварање глагољице, првог словеначког писма.
Након њихове смрти, њихов рад су наставили ученици Климент и Наум, који су допринијели развоју ћирилице и даљем ширењу писмености међу словенским народима.
Превођењем богослужбених и библијских текстова, Ћирило и Методије поставили су темеље културног и духовног развоја словенских народа.
У народу се вјерује да овај дан треба провести у миру и посвећености знању, а не у тешким пословима.
Према старим обичајима, сматра се да доноси несрећу ако се на овај дан раде тешки физички послови попут шивења или прања.
Са друге стране, ђацима и студентима се савјетује да "загрију столицу“ и посвете се учењу, јер се вјерује да ће им знање и учење ићи лакше током године.
