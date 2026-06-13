Без Вукана се ипак не може: Зашто Станивуковић страхује од дуела с њим?

Аутор:АТВ
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Лијепо је имати Јелену Тривић на својој страни, али није нужно. Када је у питању Небојша Вукановић, без њега се ипак не може, а ни против њега. То би најближе објаснило опозициону поставу 2026. године.
Кандидатура за члана Предсједништва БиХ Небојше Вукановића пореметила је планове СДС-а и ПСС-а. Из посљедњих изјава, дало би се закључити да Драшко Станивуковић ипак не смије ући у трку против Небојше Вукановића. Два су разлога: први је у томе што Листа за правду и ред има значајну подршку са капацитетом "новије" странке, а други је у томе што постоји реална опција да би бирачи СДС-а подржали прије Вукановића него Станивуковића.
Посљедња два изборна циклуса ПДП није мијењао значајно бирачко тијело. Прошли, као и претпрошли изборни циклус освајали су од 66 до 70 хиљада гласова. СДС је биљежио драстичан пад, а ту се изњедрила подршка за Небојшу Вукановића.
Очекивало се да Листа за правду и ред безусловно подржи договор СДС-а и ПСС-а, али их је Вукановић предухитрио и прогласио кандидатуру за члана Предсједништва БиХ. Станивуковић каже да је ријеч о "мањој" странци, али...
"Потписали смо споразум који каже, да двије најјаче опозиционе странке дају кандидате за двије инокосне функције. Искочи једна од странака која је у нашој опозиционој цјелини једна од мањих. Кад буде једна од већих, рећи ћу једна од већих. Напомињем, ја не вријеђам", рекао је лидер ПСС-а Драшко Станивуковић у емисији МАТ.
...колика год била, странка Небојше Вукановића угрожава било какав изборни резултат Драшка Станивуковића. Између редова је то провукао и лидер СДС-а Бранко Блануша. Он каже да је прихватање кандидатуре за српског члана Предсједништва БиХ Драшку Станивуковићу било спорно и због кандидатуре Небојше Вукановића.
"Станивуковић и ПСС имају чврст став да он треба да буде кандидат за предсједника Српске. Трајали су разговори неко вријеме и господин Станивуковић ми је рекао 'добро, ако све погледамо, ја нисам за функцију српског члана Предсједништва БиХ. Пуно више сте за ту функцију ви професоре. Постоји и та варијанта да ја будем кандидат за Предсједништво, али шта ћемо са Вуканом он се већ кандидовао'. Хајде да идемо разговарати са Вуканом па пробати наћи рјешење. Ту се покушало по више линија. Са Огњеном Бодирогом који комуницира са њим, па преко Младена Босића, па сам и ја слао поруке. Међутим, сви приједлози су одбијени и речено је да ако то треба бити само повлачење његове кандидатуре од тога нема ништа", рекао је лидер СДС-а Бранко Блануша у подкасту "Бука".
Док се подршка СДС-у стрмоглаво смањује, а ПДП из вегетације прелази у раст тако што преузима друге странке, Листа за правду и ред профитира. Небојша Вукановић је 2018. године у НСРС ушао као посланик СДС-а са 5.000 гласова. Већ 2022. године он је са својом Листом имао четири посланика у Скупштини, иако су до два мандата дошли преко компензације.
Да Вукановић добија гласове тврдог СДС-а свјесни су и у највећој опозиционој странци у Српској.
"Овај пад гласова који СДС доживљава из избора у изборе у номиналном дијелу, тачно се види након што се преброје гласови гдје су се они прелили. Видјећете да је код господина Вукановића значајан проценат тих гласова који су препознали опозициону, екстремно можда десничарску политику у смислу оних ставова које је некад СДС заступао и бранио, а којима је он остао вијеран", каже Јовица Радуловић, предсједник Главног одбора СДС-а у подкасту "Без рукавица".
Збрајањем свега познатог до сада, снага коју приказује ПСС и Драшко Станивуковић је привидна. Може бити значајна, али ако је нико не угрожава. Зато би трка са Вукановићем угрозила имиџ ПСС-а.
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