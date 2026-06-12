Зељковић: Након што се показало да нема довољно кредита у СДС-у, Станивуковић покушава да произведе кризу у Српској

Аутор:АТВ
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Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић изјавио је да грађани Републике Српске посљедњих дана имају прилику да гледају још један покушај градоначелника Драшка Станивуковића да произведе политичку кризу тамо гдје је нема.
Зељковић је истакао за Срну да, након што се показало да за своје политичке амбиције није добио довољно политичког кредита ни подршке тамо гдје их је највише тражио, у СДС-у и опозиционом блоку, Станивуковић данас покушава да пажњу јавности са властитог политичког пораза пребаци на Републику Српску".
"Крајње је вријеме да се градоначелник врати у Бањалуку. Да се врати вртићима за које родитељи чекају мјеста. Да се врати паркингу због којег грађани свакодневно губе вријеме и живце. Да се врати јавном превозу, комуналним проблемима, реализацији буџета, јавним предузећима, спортским клубовима, регулационим плановима и стотинама проблема за које су чак и његови најближи сарадници признали да постоје. Јер грађани Бањалуке нису га бирали да води протесте против Републике Српске. Бирали су га да води Бањалуку", указао је Зељковић.
Посебно је занимљиво, каже он, слушати предавања о кредитним задужењима од човјека који готово сваку сједницу Скупштине града прати новим захтјевима за задужење града или најавама нових кредитних аранжмана.
"Да будемо начисто. Кредит није ни добар ни лош сам по себи. Кредит је алат. Питање је да ли га користите одговорно и да ли иза њега остаје резултат. Ако су кредити за Бањалуку развојна шанса, како нас годинама увјерава господин Станивуковић, онда би било поштено да грађанима објасни зашто исти принцип не важи када је ријеч о Републици Српској", рекао је Зељковић.
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А ако сматра да је свако задужење погрешно, додао је Зељковић, онда дугује одговор грађанима Бањалуке због чега је управо задуживање постало једно од основних средстава управљања градом.
"Није случајно што се ова тема отвара управо сада. Након што је постало јасно да пут до кандидатуре за предсједника Републике Српске није онако једноставан како је замишљао, Станивуковић покушава да произведе утисак опште кризе и нестабилности. Проблем је што таква криза постоји само у његовој политичкој рачуници, а не у Републици Српској", рекао је Зељковић.
Он је поручио да Република Српска данас није суочена са кризом.
"Напротив. Република Српска биљежи озбиљне политичке и дипломатске успјехе. Њена позиција је стабилна. Њене институције функционишу. У свим крајевима Републике Српске реализују се инфраструктурни, образовни, здравствени и привредни пројекти. Не постоји град или општина у којој се данас нешто не гради, не улаже или не развија", констатовао је Зељковић.
Зато је, навео је он, посебно неодговорно када неко ко претендује да води Републику Српску, њене успјехе покушава представити као неуспјехе.
"Умјесто да препознаје прилике, он производи страх. Умјесто да јача повјерење, он покушава да ствара панику. Умјесто да говори као човјек који жели да води Републику Српску, он све чешће говори као неко ко би највише волио да га њени резултати демантују. То није особина државника. То није особина лидера. То је особина политичара који је прерано почео да размишља о функцији коју нема, а прерано престао да се бави функцијом коју има", указао је Зељковић.
Он је навео да грађани Републике Српске веома добро разликују политичара који тражи рјешења од политичара који тражи изговоре.
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"Након што није успио да обезбиједи политички кредит за своје амбиције, Станивуковић сада покушава да убиједи грађане да је проблем у Републици Српској. Истина је много једноставнија. Проблем није у Републици Српској. Проблем је у чињеници да су његове политичке амбиције порасле много брже од резултата које је остварио", појаснио је Зељковић.
Зато, додао је, још једном позива Драшка Станивуковића да се врати Бањалуци, да се врати проблемима грађана, да се врати пословима за које је изабран.
"Јер вођење Републике Српске почиње способношћу да се одговорно води Бањалука. А грађани данас, више него икада, имају право да поставе питање гдје је завршила Бањалука на листи приоритета њеног градоначелника", закључио је Зељковић.
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