Зељковић за АТВ: Јавни превоз у Бањалуци катастрофалан

Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука, Богољуб Зељковић истакао је за АТВ да је Град дозволио приватним превозницима да воде главну ријеч у јавном превозу, што је резултирало изузетно лошим стањем на улицама.
"Имамо ситуацију да су аутобуси стари не знам колико година. Чули смо струку да су управо ти аутобуси једни од највећих загађивача ваздуха", упозорио је Зељковић, додајући да су стајалишта у катастрофалном стању, а ред вожње потпуно нетранспарентан.
Према његовим ријечима, недопустиво је да град у 21. вијеку нема функционалну апликацију која би грађанима олакшала кориштење превоза.
Идеју о увођењу трамваја у Бањалуци оцијенио је као нереалну и маркетиншку обману, нагласивши:
"Када причамо о трамвају он је уско везан за јавни превоз у Бањалуци, који је катастрофалан. Град је дозволио приватним превозницима да руководе самим јавним превозом. Није ми реално да ми у 21. вијеку немамо апликацију на тим стајалиштима да знамо када који аутобус креће. Када би поставили електрични трамвај у Бањалуци, тај трамвај би морао да има своју линију. Простор би морао да се припреми. А, ми имамо проблем са простором тако да мислим да је то све један маркетинг", истакао је Зељковић.
Поред саобраћајних проблема, Зељковић је указао на несхватљиво занемаривање подршке коју грађанима нуде републичке институције.
Он је подсјетио да је Кабинет предсједника Републике Српске обећао потпуно финансирање изградње пет вртића на подручју града, при чему је једина обавеза градске администрације била да припреми документацију и пронађе локације.
Иако је ову прилику за обезбјеђивање нових мјеста за малишане искористило чак 20 општина широм Републике Српске, град Бањалука још увијек није доставио потребне папире како би средства била оперативна, чиме је директно успорена изградња неопходних капацитета за предшколско образовање.
"16. маја 2025. године град кабинет предсједника је послао формулар који Градска управа треба да попуни. Тада су биле већ већ локације одређене једна у Ади, а једна у Лазареву. Град је требао да попуни формулар и достави сву документацију како би се кренуло са изградњом вртића, то је урадило двадесет Општина на нивоу Републике Српске али Град то није урадио", закључио је Зељковић.
