Талић: Градоначелник ни данас нема одговор ко је посјекао 25 стабала

Аутор:Марија Милановић
Коментари:0
Градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић ни данас нема одговор на питање ко је одговоран за 25 посјечених стабала међу којима се нашла и једна Врба – симбол града, а што је потврдио и одборник СНСД-а у Скупштини Града, Ненад Талић.
„Није одговорио, конкретно наравно и након тога сам имао коментар и молбу још једном гдје сам рекао да ми је драго да неко своје сараднике штити, али мислим да би због јавности и због тога што је учињен тај екоцид како је учињен и због ствари и за убудуће да се такве грешке, како они кажу не дешавају“, казао је одборник Талић.
Како је он нагласио, јавност има право да чује ко је наредио сјечу стабала у Бањалуци, али и данас на сједници Скупштине Града ни поред молби и питања нисмо имали прилику коначно сазнати ко је одговоран за 25 посјечених стабала преко пута Тврђаве Кастел.
Одборник СНСД-а коментарисао је и данашњу редовну сједницу Скупштине Града, а на којој се, како каже није расправљало о 11 тачака, који се односе на регулационе планове, а како се то наводи јер је неколико поменутих скинуто на комисијама, те су се на сједници нашли пет или шест, од тога два или три су регулациони планови, а остало иницијативе.
„Тако да ево и то се у протеклом периоду смањује и ја се надам да ће бити што мање до усвајања Урбанистичког плана, али неки мој коначни закључак данашње скупштине, рекао бих да је Градска управа коначно схватила неке ствари и да напокон добијамо неке конкретније њихове потезе, материјале који су квалитетнији, као што је био случај са потребним материјалима везаним за Водовод Туњице 1 и 2 гдје смо јуче са градском управом сви одборници отворили те радове и дуго се око тога разматрало и тражило право рјешење, али када су они коначно рекли колика су то у питању средства и колико им треба те о којем броју домаћинстава се ради, да је то 5.000 домаћинстава, наравно да је то Скупштина подржала“, казао је Талић.
Данас су одборници на сједници од Градске управе добили три приједлога за кредитно задужење. За два предложена су како каже били сви одборници те су тако и једногласно усвојене, а тичу се изградње гаража у центру града капацитета 420 паркинг мјеста, а које су неопходне грађанима како би се растеретио саобраћај, као и кредит који се односи на реконструкцију дјечијих игралишта.
„Једна од примједби одборника, али и моја лично је била, зашто се морамо задуживати како би поправљали та игралишта. То је оно што је по мени минус, али ако ћемо добити у коначници поправљено све и једно игралиште у граду Бањалука и реконструисано десетак игралишта, онда смо ми свакако и за то. Трећи кредит који су они предложили, а који је већина одборника одбила је био кредит за Парк Петар Кочић, како је један од одборника рекао, задужити се у овом моменту за 1.600.000КМ, добили смо непотпуне податке. Речено нам је усмено само да ће бити нека звучна и свјетлосна сигнализација. Ако требају наши суграђани из свог џепа да дају 1.600.000КМ за неку звучну или свјетлосну сигнализацију у центру града поред свих оних рупа које су у граду, наше мишљење је било да то у овом моменту не треба да иде“, казао је Талић.
Како наводи Талић, нико од одборника није против уљепшавања те се не противи уређивању града, али свакако у ово тренутку је приоритетна лоша инфраструктура, клизишта као и друге ствари које нису уско везане за естетику, али јесу за нормално функционисање на свакодневном нивоу.
„У овом моменту није потребно да се диже такав кредит за такав луксуз док основне ствари нису завршене“, казао је Талић те се осврнуо и на реконструкцију игралишта те поручио:
„Захваљујући вама медијима, и одборници одлазимо у насеља и грађани нас зову, али да они нас позову и ми одемо да их посјетимо, изјадамо се једни другима то би остало све на томе. Међутим, захваљујући свим медијима и вашој кући, која нас је пратила на тим игралиштима, мислим да је то сигурно утицало и на људе из градске управе, који су ту тачку дали данас на сједницу и да се усвоји“, рекао је Талић.
Он је изразио и наду да ће се у што скоријем периоду кренути у реконструкцију игралишта.
„Посебно желим да напоменем као битну тачку, а то је да након Народне скупштине Републике Српске, а која је усвојила Закон о стварним правима, дошло се до могућности да се дође до подјеле одређених земљишта у власништву града Бањалука или како се то популарно каже, додјеле плацева. Тако да сад град Бањалука има именовану комисију, а и све могуће усвојене одлуке да секрене у такву реализацију те смо имали примједбу на то да се додају још неке категорије и да то буде транспарентно, а не како је то до сада било нејасно људима, која се то земља даје и по којим критеријумима. Познато је да само својину Града може да додјељује Скупштина Града“, закључио је Талић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
49
19
38
19
33
19
32
19
25
Тренутно на програму