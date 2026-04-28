Младен Матовић поново на челу Банског двора

Аутор:АТВ
Коментари:3
Скупштина града Бањалука именовала је Младена Матовића на мјесто директора Банског двора.
Скупштина града Бањалука на данашњој сједници именовала је диригента и композитора Младена Матовића на мјесто директора Банског двора трећи пут узастопно.
Матовић се пријавио на конкурс за ову позицију, који је објављен 26. марта, а рок за достављање пријава био је 10. април.
Подсјетимо, Матовићу је мандат истекао крајем октобра прошле године, а на претходна два конкурса се није пријавио. Претходни конкурс поништен је јер су прворангирани бивши директор бањалучке Гимназије Зоран Пејашиновић и бивши директор “Лутрије Републике Српске” Рајко Радовановић имали исти број бодова.
