Младен Матовић поново на челу Банског двора

Скупштина града Бањалука на данашњој сједници именовала је диригента и композитора Младена Матовића на мјесто директора Банског двора трећи пут узастопно.

Матовић се пријавио на конкурс за ову позицију, који је објављен 26. марта, а рок за достављање пријава био је 10. април.

Подсјетимо, Матовићу је мандат истекао крајем октобра прошле године, а на претходна два конкурса се није пријавио. Претходни конкурс поништен је јер су прворангирани бивши директор бањалучке Гимназије Зоран Пејашиновић и бивши директор “Лутрије Републике Српске” Рајко Радовановић имали исти број бодова.