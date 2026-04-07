Игор Додик захвалио Трампу Млађем на доласку у Бањалуку

Игор Додик, организациони секретар СНСД-а захвалио се Доналду Трампу млађем што се одазвао на његов позив и дошао у Бања Луку, гдје ће учествовати на панел дискусији у Банском двору.
-Прије него што кажем ишта друго, желим да искажем искрену захвалност за ову прилику и част коју сте указали нама и народу Републике Српске, као и нашем водству тиме што сте прихватили нашу позивницу да будете наш гост. Овдје смо се окупили да направимо нову визију за Републику Српску, за будућност наших грађана, наших породица и наше дјеце. Све што смо планирали и о чему смо одлучивали, морамо то радити за веће добро нашег народа и наше нације. За сваку индивидуу која остане у Републици Српској и која жели да има срећнију будућност. Овдје смо да то учинимо могућим, да видимо шта је најбоље за нашу Републику, какве да нам буду политичке стратегије, каква да нам буде привреда и пословање - рекао је Додик у обраћању.
Он је додао да морам бити отворени за нове идеје које ће водити у константан прогрес те нагласио да су институције Република Српске и њен народ показале су отпорност према разним неправдама које су почињене према Српској и њеном народу. Додик је нагласио да је предсједничка побједа предсједника Трампа значајна је не само за САД, него за сва друштва која воле слободу и његују хришћанство и породичне вриједности.
-Молили смо се за ту побједу и јасно је подржавали. Поносан сам што господин Трамп Млађи цијени наше пријатељство и што је прихватио нашу позивницу. Република Српска тежи ка томе да буде дио те визије. То није само пословање, она отвара нове стазе за имплементацију нових идеја и визија за развоја. Исход није само прављење договора о инфраструктури и енергетици, већ мир и напредак који ће донијети спровођење ових идеја - истакао је Додик, па додао:
-То није само новац, него трансформисање друштва културолошки и морално, док чинимо да сваки индивидуални живот буде љепши. Велики умови попут Николе Тесле и Михајла Пупина подсјетили су нас да велике идеје ствара не технолошки развој, него дубина ума који их изњедри.
-Наши људи су одбранили идеје у немогућим условима најчешће суочавајући се са опозицијом из доминантних либералних елита. Припадамо генерацији која се борила за напредак. Зато ово није само пословање и дипломатска дужност, него и патриотска. Наша патриотска дужност је оно чему смо посвећени јер се на тај начин ствара најјача веза.
Јесмо битни, наша геополитичка позиција јесте битна. Овдје смо да останемо. Уз вашу помоћ и визију и уз подршку администрације САД коју правично води Доналд Трамп осјећамо се поново живима. Уз вашу помоћ драги пријатељи и помоћ Бога, та визија ће бити остварена. Још једном, господине Трамп, дозволите ми да у своје име и име своје земље да вам искажем најдубље поштовање што сте са нама данас.
-Ваше присуство говори пуно тога. Даје нам наду да остваримо разне ствари уз наш рад. Мали народи не могу много остварити без помоћи великих народа. Ви сте нам та подршка. Зависимо од вас и ослањамо се на вас. Заузврат, ви, Америка и администрација коју предводи Доналд Трамп имаће поузданог и хришћанског савезника у овом дијелу свијета. Завршићу ријечима нашег нобеловца Иве Андрида: Оно што је удаљеност није оно што је тамо далеко, него оно ка чему нема мостова са срцем. Господине Трамп, од данас имате топлу добродошлицу нашег народа што ће створити снажан мост према нашим срцима и нашим народима закључио је он на крају.
