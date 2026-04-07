Детаљи напада у Истанбулу: Браћа стигла у изнајмљеном возилу, повезани са терористичком групом

Извор:
Кликс
Коментари:0
Наоружани нападач, који је убијен у размјени ватре с полицијом испред зграде израелског конзулата у пословној четврти Истанбула, био је повезан с терористичком групом, саопштили су званичници.
Министарство унутрашњих послова Турске навело је да је Јунус Е. С. усмрћен, те да је имао везе с организацијом која злоупотребљава религију.
Турске власти нису одмах откриле о којој је групи ријеч, али поједини медији наводе да би могла бити ријеч о такозваној Исламској држави.
Министар унутрашњих послова Мустафа Цифтчи изјавио је да су нападачи у Истанбул дошли изнајмљеним возилом из Измита, те да је један од њих био повезан с екстремистичком организацијом.
Он је додао да један од двојице нападача, који су браћа, има досије повезан с наркотицима.
Подсјетимо, у пуцњави у близини зграде у којој је смјештен затворени израелски конзулат у Истанбулу данас су убијене три особе, док су два полицајца повријеђена.
Према доступним информацијама, оружани сукоб избио је у непосредној близини објекта у важном пословном дијелу града, гдје се налазе и сједишта највећих турских банака. Телевизија НТВ наводи да је један нападач ухваћен рањен, док је други ликвидиран.
(Кликс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
15 ч0
Свијет
15 ч0
Свијет
2 седм0
Сцена
1 мј0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму