Logo
Large banner

Детаљи напада у Истанбулу: Браћа стигла у изнајмљеном возилу, повезани са терористичком групом

Извор:

Кликс

07.04.2026 15:05

Коментари:

0
Турски војник стоји на стражи док полиција и војници обезбеђују подручје након напада наоружаних људи на зграду у којој се налази израелски конзулат у Истанбулу, Турска, у уторак, 7. априла 2026.
Фото: Tanjug/AP/DIA/Omer Hamza Yildiz

Наоружани нападач, који је убијен у размјени ватре с полицијом испред зграде израелског конзулата у пословној четврти Истанбула, био је повезан с терористичком групом, саопштили су званичници.

Министарство унутрашњих послова Турске навело је да је Јунус Е. С. усмрћен, те да је имао везе с организацијом која злоупотребљава религију.

Турске власти нису одмах откриле о којој је групи ријеч, али поједини медији наводе да би могла бити ријеч о такозваној Исламској држави.

Министар унутрашњих послова Мустафа Цифтчи изјавио је да су нападачи у Истанбул дошли изнајмљеним возилом из Измита, те да је један од њих био повезан с екстремистичком организацијом.

Он је додао да један од двојице нападача, који су браћа, има досије повезан с наркотицима.

Подсјетимо, у пуцњави у близини зграде у којој је смјештен затворени израелски конзулат у Истанбулу данас су убијене три особе, док су два полицајца повријеђена.

Према доступним информацијама, оружани сукоб избио је у непосредној близини објекта у важном пословном дијелу града, гдје се налазе и сједишта највећих турских банака. Телевизија НТВ наводи да је један нападач ухваћен рањен, док је други ликвидиран.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Израел

Турска

Истанбул пуцњава

Пуцњава

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner