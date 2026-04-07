Трамп: Једна цивилизација нестаје вечерас!

Амерички предсједник Доналд Трамп запријетио је да ће цијела један цивилизација бити уништена, осим ако се не деси нешто "револуционарно".
"Цијела једна цивилизација ће вечерас умрети и никада више се неће вратити. Не желим да се то догоди, али вјероватно хоће. Међутим, сада када имамо потпуну и свеобухватну промјену режима, гдје преовладавају другачији, паметнији и мање радикализовани умови, можда може да се догоди нешто револуционарно и дивно - ко зна? Сазнаћемо вечерас, у једном од најважнијих тренутака у дугој и сложеној историји свијета. 47 година изнуда, корупције и смрти коначно ће се завршити. Бог нека благослови велики народ Ирана", написао је Трамп на мрежи Истина.
Трамп је раније запријетио да ће уништити нафтну инфраструктуру на острву Харг уколико Иран не отвори Ормуски мореуз.
Свијет
15 ч0
Економија
16 ч0
Свијет
18 ч0
Свијет
20 ч2
Свијет
15 ч0
Свијет
15 ч0
Свијет
15 ч0
Свијет
15 ч0
