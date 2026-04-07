Трамп: Једна цивилизација нестаје вечерас!

АТВ
07.04.2026 14:31

Трамп: Једна цивилизација нестаје вечерас!
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп запријетио је да ће цијела један цивилизација бити уништена, осим ако се не деси нешто "револуционарно".

"Цијела једна цивилизација ће вечерас умрети и никада више се неће вратити. Не желим да се то догоди, али вјероватно хоће. Међутим, сада када имамо потпуну и свеобухватну промјену режима, гдје преовладавају другачији, паметнији и мање радикализовани умови, можда може да се догоди нешто револуционарно и дивно - ко зна? Сазнаћемо вечерас, у једном од најважнијих тренутака у дугој и сложеној историји свијета. 47 година изнуда, корупције и смрти коначно ће се завршити. Бог нека благослови велики народ Ирана", написао је Трамп на мрежи Истина.

Трамп је раније запријетио да ће уништити нафтну инфраструктуру на острву Харг уколико Иран не отвори Ормуски мореуз.

Доналд Трамп

Иран

Америка

Прочитајте више

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан

Свијет

Огласио се предсједник Ирана: 14 милиона људи је спремно да се жртвује у рату, и ја са њима

15 ч

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Економија

Цијене нафте расту уочи Трамповог рока

16 ч

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Свијет

Ово је одговор Ирана на Трампов ултиматум

18 ч

0
Бродови плове кроз Арапски залив према Ормуском мореузу док сунце залази у Уједињеним Арапским Емиратима у понедјељак, 23. марта 2026.

Свијет

Иран младима уочи истека Трамповог ултиматума: Формирајте "живе ланце" око електрана

20 ч

2

Више из рубрике

Турска полиција обезбјеђује подручје након напада наоружаних људи на зграду у којој се налази израелски конзулат у Истанбулу, Турска, у уторак, 7. априла 2026.

Свијет

Драма у Истанбулу: Пуцњава код конзулата Израела, више мртвих

15 ч

0
Дрон

Свијет

Украјински дрон погодио школу: Шесторо повријеђених, међу њима петоро дјеце

15 ч

0
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан

Свијет

Огласио се предсједник Ирана: 14 милиона људи је спремно да се жртвује у рату, и ја са њима

15 ч

0
Пуцњава близу израелског конзулата у Истанбулу, повријеђена полицајац

Свијет

Пуцњава близу израелског конзулата у Истанбулу, повријеђена полицајац

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

