Огласио се предсједник Ирана: 14 милиона људи је спремно да се жртвује у рату, и ја са њима

Суочен са предстојећим роком за САД, ирански предсједник Масуд Пезешкијан је у уторак изјавио да се "14 милиона Иранаца, укључујући и њега самог, добровољно пријавило да жртвује своје животе у рату".
Председник је ово објавио на друштвеној мрежи X непосредно прије истека рока који је амерички предсједник Доналд Трамп дао прије него што бомбардује електране и мостове у Ирану ако не олабаве свој контролу над Ормуским мореузом.
Више од 14 милиона Иранаца изјавило је спремност да жртвује своје животе у (самопожртвованој) кампањи. И ја сам био, јесам и остаћу спреман да дам свој живот за Иран", написао је он.
Ова бројка је двоструко већа а од осталих бројки које су ирански државни медији раније помињали о добровољцима које је влада тражила путем СМС порука и медија док је рат трајао.
У Ирану живи око 90 милиона људи, а многи су и даље љути на владу због крвавог сузбијања демонстрација широм земље, а бројка од 14 милиона вјероватно има за циљ да покуша да одврати обећану америчку најаву бомбардовања.
