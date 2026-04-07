Венс допутовао у Будимпешту, дочекао га Сијарто

Аутор:АТВ
Коментари:3
Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс допутовао је у посјету Будимпешти, јавио је Ројтерс.
Њега је дочекао министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто који је изјавио да посјета Венса Мађарској показује да су односи Вашингтона и Будимпеште у "новом златном добу".
Сијарто је додао да ће представници мађарских власти са Венсом разговарати о миграцији, глобалној безбједности, те економској и енергетској сарадњи.
